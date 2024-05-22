Latmos Dağları'ndaki kapasite artışına mahkeme ‘dur’ dedi

Batı Anadolu’da, Bafa Gölü’nün doğu kıyısında yer alan Latmos Dağları (bugünkü adı Beşparmak Dağları) Ege kıyılarının en etkileyici ve arkeolojik açıdan en zengin coğrafyalardan biri. Bölge, uzun süredir ise madencilik tehdidi altında.

Aydın İdare Mahkemesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Latmos Dağı'nda Kale Maden için verdiği kapasite artışı iznini dün (21 Mayıs) iptal etti.

Latmos Platformu’nun açtığı dava

Bakanlık, Kale Maden’in bölgede işlettiği feldispat, kuvars ve kuvarsit taş ocağının kapasite artışına 21 Haziran 2023'te "Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Olumlu" kararı vermişti.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, kararın çıkmasını sağlayan Latmos Platformu’nun bölgedeki madencilik faaliyetlerine karşı yürütmenin durdurulması talebiyle açtığı dava.

Aydın 2'inci İdare Mahkemesi, verdiği kararda projenin bölgedeki zeytinlik alanları, tarım arazilerini, çevreyi, toprak ve su kaynaklarını olumsuz etkileyeceğini belirtti.