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Yayın Tarihi: 22 Mayıs 2024 16:28
 ~ Son Güncelleme: 22 Mayıs 2024 16:28
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Latmos Dağları'ndaki kapasite artışına mahkeme ‘dur’ dedi

Aydın 2'inci İdare Mahkemesi, verdiği kararda projenin bölgedeki zeytinlik alanları, tarım arazilerini, çevreyi, toprak ve su kaynaklarını olumsuz etkileyeceğini belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Latmos Dağları'ndaki kapasite artışına mahkeme ‘dur’ dedi
Fotoğraf: Özer Akdemir / Evrensel Gazetesi

Batı Anadolu’da, Bafa Gölü’nün doğu kıyısında yer alan Latmos Dağları (bugünkü adı Beşparmak Dağları) Ege kıyılarının en etkileyici ve arkeolojik açıdan en zengin coğrafyalardan biri. Bölge, uzun süredir ise madencilik tehdidi altında.

Aydın İdare Mahkemesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Latmos Dağı'nda Kale Maden için verdiği kapasite artışı iznini dün (21 Mayıs) iptal etti.

Latmos Platformu’nun açtığı dava

Bakanlık, Kale Maden’in bölgede işlettiği feldispat, kuvars ve kuvarsit taş ocağının kapasite artışına 21 Haziran 2023'te "Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Olumlu" kararı vermişti. 

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, kararın çıkmasını sağlayan Latmos Platformu’nun bölgedeki madencilik faaliyetlerine karşı yürütmenin durdurulması talebiyle açtığı dava.

Aydın 2'inci İdare Mahkemesi, verdiği kararda projenin bölgedeki zeytinlik alanları, tarım arazilerini, çevreyi, toprak ve su kaynaklarını olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Ne olmuştu?

2004 yılında alınan izinle bölgeye maden açan Kale Maden için 2019 yılında kapasite artışı için "ÇED olumlu" kararı verilmişti. Yine Aydın 2'inci İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen karar, Danıştay tarafından onaylanmıştı. Ancak şirket, proje alanında değişiklik yaptı. 

Dinamit patlatma yöntemiyle hammadde çıkarılması planlanan projenin tanıtım dosyasında madencilik faaliyetinin zeytinliklere zarar vermediği iddia edildi. 

Bakanlık ise ocak alanın etrafından zeytinlikler olduğu halde yeniden 'ÇED olumlu’ kararı vermişti. (TY)

aydın söke latmos Madencilik ÇED
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