Latin Amerika ve Karayipler’den ret çağrısı

Uluslararası Vicdani Ret Günü dolayısıyla Latin Amerika ve Karayipler Antimilitarist Ağı (RAMALC) bir çağrıda bulundu. RAMALC herkesi, özellikle de gençleri, militarizme ve savaşa karşı durmaya; şiddet ve sömürü üzerine kurulu tüm mekanizmaların bir parçası olmayı reddetmeye çağırıyor.

War Resisters' International’ın internet sitesi wri-irg.org’da yayımlanan çağrıyı, Serdar M. Değirmencioğlu’nun çevirisiyle sizlere sunuyoruz.

15 MAYIS ULUSLARARASI VİCDANİ RET GÜNÜ Vicdani ret metinleri üzerinden kurulan toplumsal barış metni

Biz bu oyuna gelmiyoruz!

Onlar bedenlerimizin, üzerinde yaşadığımız topraklarda sürmekte olan militarizme hizmet etmesini istiyorlar: Onların “güvenlik” dedikleri şey insanları dehşete düşürmek, öldürmek ve yok etmek. Yani, tümüyle çıkarcılığa ve onun sonsuz yıkım ve sömürü döngüsüne hizmet eden sahte güvenlik.

Bu sahte güvenlik için bize hiç güvenmeyin!

Onlar savaş ve ordu için bedenlerimizi isterlerken, bizler sokaklarımızda ve evlerimizde kadın düşmanlığı ve cinsiyetçilik nedeniyle öldürülüyoruz. Artık yeter!

Bize güvenmeyin!

Bizleri, otorite kılığına girmiş mafya şebekelerini zenginleştiren denetimsiz silah ticaretinin yanı sıra, bizzat kendi yarattıkları korkuyu dayanarak devletin askeri harcamaları için gerekçe olarak kullanmak istiyorlar. Biz bu oyunun bir parçası olmayacağız.

Bize hiç güvenmeyin!

Nefret, ölüm, yıkım ve ayrımcılık üzerine kurulu silah endüstrisine direnmek için halklar arasında yerel toplumlar tarafından yürütülen, dayanışmaya dayalı eylem çağrısında bulunuyoruz. Devletler ve kapitalizm tarafından desteklenen “güvenlik” anlayışı bir kurgudan ibarettir. Bu kurgu, şiddetin tekelleşmesi yanında silah ticaretini, halkların ezilmesini ve topraklarının sömürülmesini sağlar.

RAMALC olarak gerçek güvenliğin kolektif ve duygudaşlığa dayalı bir deneyim olduğuna, yaşadığımız topraklarda birlikte inşa edilen bir süreç olduğuna inanıyoruz. Güvenlik yatay olmalı; kardeşçe ve neşeli bir diyalogdan doğmalı, kolektif ve dolaysız eylem yoluyla şekillenmelidir.

Bu 15 Mayıs ve her 15 Mayıs, Uluslararası Askerlik Hizmetini Vicdani Ret Hakkı Günü. 15 Mayıs, savaşa, çatışmaya, saldırganlığa ve ölüme HAYIR deme hakkının günüdür. Militarizmin ve otoriter yönetimlerin yükseldiği zamanlarda, yani günümüzde, insanlığa ve dünyaya zarar verenlerle işbirliği yapmayı reddetmek çok önemli bir özgürlük ve dayanışma eylemidir.

Siz de reddedin; siz de bir retçi olduğunuzu ilan edin!

(SMD/VC)