Latin Amerika ve Avrupa’da binler: İsrail’le ilişkiyi kesin

Brezilya, Şili ve Meksika’da düzenlenen eylemlerde hükümetlere “İsrail’le diplomatik ilişkileri kesin” çağrısı yapılırken, Avrupa'nın kalbi Brüksel'de on binlerce kişi İsrail'e yaptırım talebiyle yürüdü.

AA'nın haberine göre, Brezilya'nın en büyük kentlerinden Sao Paulo’da toplanan kalabalık, Filistin bayrakları ve İsrail’in saldırılarını protesto eden dövizlerle kent merkezinde yürüyüş yaptı. Hal, Devlet Başkanı Lula da Silva’ya seslenerek İsrail’le diplomatik bağların kesilmesini talep etti. Protestoya çeşitli kitle örgütleri ve milletvekilleri de katıldı. Katılımcılar, Gazze’de yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi.

Şili’nin başkenti Santiago’da düzenlenen yürüyüşte de benzer sloganlar atıldı. Filistin halkıyla dayanışma vurgusu yapan protestocular, Devlet Başkanı Gabriel Boric’ten İsrail’le ilişkileri sonlandırmasını istedi.

Meksika’nın başkenti Meksiko’da bir araya gelen eylemciler, Gazze’de acil ateşkes çağrısı yaptı. Kent merkezine yürüyen kalabalık, İsrail karşıtı sloganlar atarak saldırıların durdurulmasını talep etti.

Brüksel’de on binler: Yaptırım zamanı geldi

Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel de Gazze’ye destek eylemlerinin merkezlerinden biri oldu. Yerel saatle 13.00’te Kuzey Tren İstasyonu’nda buluşan on binlerce kişi, kırmızı kıyafetleriyle “İsrail'e karşı kırmızı çizgi çekin” mesajı verdi. “Gazze’de tüm kırmızı çizgiler aşıldı” diyen kalabalık, Avrupa hükümetlerine İsrail'e karşı yaptırım uygulama çağrısında bulundu.

Gösteri öncesi, Mısırlı-Belçikalı sanatçı Tamino da sahne alarak kalabalığa destek verdi. Etkinlikte çok sayıda çocuk da yer aldı.

Organizatör sivil toplum kuruluşu 11.11.11’in sözcüsü Kenny Van Minsel, “20 aydır canlı yayında bir soykırımı izliyoruz. Artık sessiz kalamayız” diyerek Avrupalı liderlerin harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Göstericilerden Maroye Veronique ise “Bu yürüyüş Belçika’daki siyasetçilere açık bir mesaj: Halkınız sizden bir şey istiyor, artık dinleyin” diye konuştu.

Eyleme 10 yaşındaki kızıyla katılan Ragna Vranken de, “İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’daki uygulamaları hukuksuz ve korkunç. AB derhal yaptırım uygulamalı” dedi. Küçük Taro Rutten şöyle dedi:

“Gazze’deki savaşı durdurmaları ve İsrail’i cezalandırmaları gerekiyor. Bu, bizim kırmızı çizgimiz.”

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(EMK)