Latif Demirci'nin retrospektif sergisi açıldı

Türkiye’nin önde gelen karikatüristlerinden Latif Demirci’nin yarım asırlık sanat hayatını belgeleyen “Yazan-Çizen LATİF DEMİRCİ” sergisi İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde açıldı.

30 Haziran’a kadar açık kalacak serginin küratörlüğünü sanatçının kızı Yasemin Demirci ile yakın dostu, gazeteci İhsan Yılmaz yaptı. Serginin tasarımını ise Emre Senan üstlendi.

Demirci’nin eserlerini, yarattığı çizgi karakterlerin maceraları, yayınladığı kitaplar, farklı çalışmalarıyla, kronolojik ve tematik bir düzen içinde sanatseverlerle buluşturan retrospektif sergi, sanatçının 1975’te başlayan Gırgır döneminden 2022’de yayınlanmış son karikatürüne kadarki zaman dilimini kapsıyor.

Demirci’nin, Gırgır’dan itibaren çizdiği bütün karikatürlerin orijinalleri, yayınlanmış halleri, kitaplaştırdığı albümleri, hiç görülmemiş suluboya çalışmaları ve çizim defterleri arasında yürütülen kapsamlı bir arşiv çalışmasının sonucu ortaya çıkan sergide, Canavar Koyun Orhan, Muhlis Bey, Arap Kadri, Yavlum Mithat ve Mirsat, Press Bey gibi önemli kahramanların yer aldığı karikatürlerin yanı sıra haftalık dergilere çizdiği karikatürlerle Hürriyet’te uzun yıllar devam eden günlük birinci sayfa karikatürlerinden örnekler görülebilir.

Yasemin Demirci sergiyle ilgili olarak şunları söyledi:

“Babam her hikâyenin içindeki yalın mizahı ortaya çıkarır, ince detayların üzerinde dururdu. Özel eşyalarını ve çizimlerini toparlamaya başlayıncaya dek arşivinin ne denli büyük olduğunu fark etmemiştim. Daha önce hiç ortaya çıkmayan çizimleriyle birlikte bu arşivin görülmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz.”

Latif Demirci hakkında 1961’de İstanbul’da doğdu. 1975’te ilk karikatürü Gırgır dergisinde yayınlandı. 1978-1979 yıllarında Mikrop dergisinde, sonraki on yıl boyunca Gırgır, Fırt dergilerinde çalıştı. 1989’da çıkan Hıbır dergisinin kurucularından olan Demirci, daha sonra çalışmalarını kendi adlarına çıkardıkları HBR Maymun dergisinde sürdürdü. Canavar Koyun Orhan, Muhlis Bey, Arap Kadri, Mithat-Mirsat, Press Bey, E-vli ve Cepli tiplerinin çizeri. Mizah dergilerinin yanı sıra Yeni Gündem, Nokta, Panorama, Gazete Pazar, Söz gibi günlük gazete ve haftalık siyasi dergilerde de çalıştı. KEMAL GÖKHAN GÜRSES ANLATTI Latif Demirci | "Sessiz bir insan, gürültülü bir çizer" 90’lı yıllarda yurt içinde iki, yurt dışında üç (Hollanda, Fransa, Finlandiya) karikatür sergisi açan sanatçının kitap kapakları, poster ve çizgi film çalışmaları oldu. 2004, 2009 ve 2011 yıllarında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin karikatür ödülüne değer görüldü. 23 karikatür albümü yayımladı. Bir kızı olan sanatçı çizimlerini 1997 yılından itibaren Hürriyet gazetesinde sürdürdü. 5 Haziran 2022’de İstanbul’da hayatını kaybetti.

(AÖ)