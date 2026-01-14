Lastik-İş yöneticisi Erk Acarer ve Zehra Korucuoğlu’nu “Hesaplaşacağız” diyerek tehdit etti

Lastik-İş Örgütlenme Dairesi Başkanı ve Genel Yönetim Kurulu Üyesi Alperen Şakacı, sosyal medya hesabından yayımladığı uzun açıklamayla gazeteci Erk Acarer ve Kocaeli Şehir Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Zehra Korucuoğlu’nu tehdit etti.

Şakacı, paylaşımında defalarca “Hesaplaşacağız” dedi; Acarer ve Korucuoğlu’nu iftira atmakla suçladı ve “Bu sizlere son uyarım, son ikazımdır” ifadelerini kullandı.

İki gazeteci yaptıkları farklı haber ve yayınlarla, sendika ve Şakacı hakkındaki yolsuzluk ve ‘mafya ilişkileri’ iddialarını dile getirmişti.

İddialar ve yazıların arka planı

Korucuoğlu, 1 Ocak 2026 tarihli köşe yazısında Lastik-İş’te “koltuk ve para savaşı” yaşandığını yazdı; 28 Aralık’ta sendika yöneticilerine yönelik “suikast” iddiasıyla yürütülen bir operasyon kapsamında 18 kişinin gözaltına alındığını, ancak gözaltına alınanların serbest bırakıldığını belirtti. Yazıda, sendika kaynaklarının kullanımı ve sendika yönetimiyle ilgili çeşitli iddialara yer verdi.

8 Ocak’ta ise bu kez Erk Acarer YouTube’daki “Belgeli Yorum” programında Lastik-İş Sendikası'nın kasasından 123 milyon TL tutarında bir paranın, sahte veya naylon faturalar aracılığıyla çıkarıldığını iddia etti. Bu paranın, sendikanın örgütlenme daire başkanı Alperen Şakacı ile mafya lideri Kürşat Yılmaz arasında pay edildiğini ileri sürdü.

Acarer ayrıca cezaevinden tahliye edilen suç örgütü lideri ve eski Ülkücü Gençler Derneği yöneticisi Kürşat Yılmaz’ın kalacak yeri olmadığı gerekçesiyle, Lastik-İş’e ait Kocaeli Başiskele’deki Tryp by Wyndham otelinde yaklaşık bir yıl boyunca ağırlandığını söyledi. Acarer, otelin en lüks odasının Yılmaz'a tahsis edildiğini ve tüm masrafların işçi aidatlarıyla karşılandığını ortaya attı.

Korucuoğlu da Acarer’in yayını sonrası, 10 Ocak’ta ikinci bir yazı kaleme aldı. Acarer’in kendisiyle benzer iddiaları “belgelerle, isim isim, mekân mekân” anlattığını belirtti. Bu yazıda da “123 milyon TL” ve “sahte fatura” iddiaları ile sendikaya ait otelde konaklama iddiaları yer aldı.

İddiaları yalanladı

Bunun üzerine Şakacı bir açıklama yaparak kendisine yönelik yolsuzluk iddialarını reddetti. “İşçinin bir kuruşundan alan şerefsiz ve namussuzdur” ifadelerini kullandı. “Ne banka hesabı varsa, şahsi ve hatta ailem, akrabalarımın bütün hesaplarının incelenmesine hazırım” dedi. Ancak aynı açıklamada iddiaları dile getirdikleri için Acarer ve Korucuoğlu’nu tehdit etti.

Acarer’i “Türkiye’den kaçan” ve “FETÖ’ye yakınlığı ile bilinen firari sözde gazeteci” sözleriyle hedef aldı. Paylaşımında, Yakup Kürşad Yılmaz’ın isim babası olduğunu söyledi.

“Şahsımın, Lastik-İş üzerinden ‘isim babam’ ve aile büyüğüm olarak ifade ettiğim Yakup Kürşad Yılmaz’a 123 milyon TL para aktardığı iftirasını atan bu FETÖ’cü sana cevabımdır. Bunu ispatlamazsan seninle çok ağır hesaplaşacağız.” dedi.

Korucuoğlu’nu da ismen anan Şakacı, “Nitekim sözde gazeteci olduğunu iddia eden Zehra Korucuoğlu karalama ve yıpratma çalışması yapmaktadır” ifadelerini kullandı. Şakacı, “Yine maşa olan bu şahsa ilk ve son ikazımdır. Hukuk önünde hesap vereceğin gün yakındır” diye yazdı; açıklamanın çeşitli bölümlerinde “Hesaplaşacağız” ifadesini tekrarladı.

Şakacı açıklamasını "Hayatı itibarı üzerine yaşayan birisine iftira atarak, itibarım üzerine oynayarak, şah damarına dokunmanın bedelini çok ağır ödersiniz. Ve bunu yaşayarak göreceksiniz. Hesaplaşacağız." ifadeleriyle bitirdi.

