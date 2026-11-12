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LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 12.11.2026 11:07 12 Kasım 2026 11:07
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.11.2026 11:24 12 Kasım 2026 11:24
Okuma Okuma:  4 dakika

Lambdaistanbul’un ofisi “izinsiz lokal” iddiasıyla mühürlendi

İstanbul Valiliği, 33 yıldır LGBTİ+ hakları alanında faaliyet yürüten Lambdaistanbul’un ofisini “izinsiz lokal işletmek” iddiasıyla mühürledi. Dernek, kararı LGBTİ+’ların örgütlenme ve dayanışma alanlarına yönelik müdahalelerin devamı olarak değerlendirdi.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Lambdaistanbul’un ofisi “izinsiz lokal” iddiasıyla mühürlendi
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Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği’nin İstanbul’daki ofisi, İstanbul Valiliği tarafından 11 Kasım’da “izinsiz lokal işletmek” iddiasıyla mühürlendi.

Dernek, ofisin LGBTİ+’ların bir araya geldiği, dayanışma kurduğu ve gönüllü çalışmalarla sürdürdüğü bir topluluk alanı olduğunu belirterek mühürleme kararına tepki gösterdi.

Lambdaistanbul açıklamasında, kararın 12 Eylül’deki “Ailem Güvende” operasyonlarının ardından LGBTİ+’ların yaşam ve örgütlenme alanlarına yönelik uygulamaların devamı olduğunu belirtti.

“Yıllardır açık, şeffaf ve kayıt altında yürüttüğümüz dernek faaliyetlerimizin bugün ‘izinsiz lokal işletmek’ iddiasına dayanak gösterilmesini ve yaşam alanlarımızın sınırlanmasını kabul etmiyoruz” diyen dernek, “Lubunyaların kolektif dayanışma alanlarından vazgeçmiyoruz” ifadelerini kullandı.

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1993’ten bu yana faaliyet yürütüyor

Lambdaistanbul’un tarihi, 1993’te İstanbul’da düzenlenmesi planlanan ancak valilik tarafından yasaklanan “Cinsel Özgürlük Etkinlikleri”ne dayanıyor.

Etkinliğin yasaklanması ve düzenleme kurulundakilerin gözaltına alınmasının ardından bir araya gelmeye devam eden grup, aynı yıl Lambda İstanbul adını aldı ve Uluslararası Gey ve Lezbiyen Birliği’ne (ILGA) üye oldu.

İlk yıllarında evlerde ve farklı kurumların mekanlarında buluşan Lambdaistanbul, 2002’de Terkos Çıkmazı’nda ilk ofisini açarak Lambdaistanbul Kültür Merkezi’ni kurdu. Merkez toplantı, atölye, söyleşi ve dayanışma etkinlikleri için kullanıldı.

Lambdaistanbul, 2003’te İstanbul’daki ilk Onur Yürüyüşü’nü düzenleyen örgütler arasında yer aldı.

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Kapatma kararı Yargıtay’dan dönmüştü

Lambdaistanbul 2006’da dernek statüsü kazandı. Ardından dernek hakkında kapatma davası açıldı.

Verilen kapatma kararı 2009’da Yargıtay tarafından bozuldu.

Dernek 2014’te Beyoğlu’ndaki mekanından ayrıldı, 2016’da ise Lambdaistanbul Kültür Merkezi’ni kapattı. Çalışmalarını sonraki yıllarda farklı mekanlarda ve çevrimiçi buluşmalarla sürdürdü.

Lambdaistanbul, LGBTİ+’ların bir araya gelmesi, dayanışma ağları kurması ve hak mücadelesinde güçlenmesine yönelik çalışmalar yürütüyor. Dernek çalışmalarında ayrımcılığa karşı dayanışma, yatay örgütlenme, şiddetsizlik, gönüllülük, katılımcılık ve şeffaflık ilkelerini benimsediğini belirtiyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Lambdaİstanbul ailem güvende operasyonları LGBTİ+ davaları
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