Lambdaistanbul LGBTİ Dayanışma Derneği hakkında, 12 Eylül’de başlayan “Ailem Güvende” operasyonları kapsamında yürütülen soruşturmanın ardından fesih davası açıldı.

Kaos GL’nin haberine göre, 2 Kasım 2026 tarihli iddianamede derneğin LGBTİ+ haklarına yönelik çalışmaları ve sosyal etkinlikleri hedef alındı.

Kimliğini gizli tutan bir kişinin ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada, Lambdaistanbul’un “yasa dışı eylemlere” karıştığı, 18 yaşından küçükleri “cinsiyet değişikliğine yönlendirdiği” ve “toplumda kabul görmeyen davranışları normalleştirmeye çalıştığı” öne sürüldü.

Kitap okumak ve çay içmek suçlama konusu

İddianamede, derneğin kitaplığında farklı dillerde yayınlar bulundurması, bilgilendirici broşürler hazırlaması, üyelerinin çay eşliğinde sohbet etmesi, kitap okuması, film ve video izlemesi suçlamalara dayanak gösterildi.

Derneğin düzenlediği yürüyüşler ve söyleşilerle “aile bağlarını zayıflatmayı ve eşcinsel kimlikleri güçlendirmeyi” amaçladığı iddia edildi.

Lambdaistanbul’un sosyal medyada paylaştığı “Komşunuz, bankacınız, evladınız, öğretmeniniz, doktorunuzuz, her yerdeyiz” ifadesi de iddianameye girdi. Savcılık, paylaşımın “kutsal meslekleri aşağılamak ve Türk toplumunun ahlakını hedef almak” amacı taşıdığını ileri sürdü.

Derneğin yurt dışından sağlanan finansmanla ameliyat masraflarını karşıladığı iddiasına da yer verildi. Alınan hibeler ve üye bağışları soruşturma konusu yapıldı.

Kaos GL iddianamesi: Öpüşmek, sanat üretmek ve haber yapmak suç delili sayıldı

“İddianame ideolojik bir metin”

Lambdaistanbul, suçlamaları reddederek iddianamede somut delil bulunmadığını açıkladı.

“Bu iddianame hukuki bir belge değil, açıkça ideolojik bir metin” diyen dernek, 18 yaşından küçüklere yönelik herhangi bir faaliyet yürütmediğini belirtti.

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinin dışarıdan müdahaleyle değiştirilemeyeceğini vurgulayan Lambdaistanbul, LGBTİ+’ların tarih boyunca farklı kültürlerde ve toplumlarda var olduğunu hatırlattı.

Mali faaliyetlerinin şeffaf olduğunu belirten dernek, gelir ve giderlerinin Dernekler Bilgi Sistemi'ne (DERBİS) kaydedildiğini ve kamu kurumları tarafından denetlendiğini bildirdi.

Operasyonların adındaki “aile güvenliği” vurgusuna da tepki gösteren Lambdaistanbul, “Aileyi yoksulluk, şiddet ve ayrımcılık güvensiz kılıyor. Oysa biz dayanışmacı, eşitlikçi ve kendimiz olabildiğimiz bir yaşam istiyoruz ve bunu mümkün kılmak için çalışıyoruz” dedi.

Dernek, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

Para cezaları, mühürleme ve yargısal tacizle susturulmak ve görünmez kılınmaya çalışılıyoruz. Dayanışmamızı ve hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdürecek, LGBTİ+’ların var olma hakkını savunmaya devam edeceğiz.

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Kültür merkezi mühürlenmişti

1993 yılından bu yana LGBTİ+ hakları alanında faaliyet yürüten Lambdaistanbul’un İstanbul’daki kültür merkezi, 11 Kasım’da “izinsiz lokal işletildiği” iddiasıyla mühürlenmişti.

İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün yazısı üzerine merkeze giden polisler, ofisteki sandalyeleri, çay ve kahve makinelerini, oyun kartlarını ve kitaplığı tutanağa geçirmişti.

“Ailem Güvende” operasyonları kapsamında tutuklanan derneğin iki kurucu üyesi de 13 Kasım’da tahliye edilmişti.

Lambdaistanbul hakkında 2008 yılında da kapatma kararı verilmiş, karar 2009 yılında Yargıtay tarafından bozulmuştu.

(NÖ)