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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 11 Aralık 2023 09:58
 ~ Son Güncelleme: 11 Aralık 2023 10:01
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Lambdaistanbul, "Lubunya Tezler"le buluşturmaya devam ediyor

Lambdaistanbul’un yeni etkinlik serisi Lubunya Tezler’in yeni konuğu Niyaz Uslu. Uslu’nun “Kent Hakkı Bağlamında Transların Cinsiyet Kimliği Deneyimleri: Pakistan-Lahor, İstanbul Karşılaştırması” isimli yüksek lisans tezi hakkında konuşulacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/11/lambdaistanbul-lubunya-tezler-le-bulusturmaya-devam-ediyor.jpg

Lambdaistanbul’un transların gündelik yaşamlarında kent hakkını aramak Lubunyaların yazdığı ya da Lubunyaları merkeze alan “Lubunya Tezler” etkinlik serimiz devam ediyor.

Lambdaistanbul olarak özellikle LGBTİ+’ların akademik alanda yine LGBTİ+ olmaya ilişkin söz ve bilgi ürettiği, alan araştırması yaptığı lisans/ yüksek lisans/ doktora tezlerini konuşacağımız ve akademide LGBTİ+ olmayı da tartışacağımız etkinlikler düzenliyor.

12 Aralık Salı günü saat 19.00’da ikinci etkinlikte Niyaz Uslu’nun “Kent Hakkı Bağlamında Transların Cinsiyet Kimliği Deneyimleri: Pakistan-Lahor, İstanbul Karşılaştırması” isimli yüksek lisans tezi hakkında konuşulacak.

Etkinliğe kayıt olabilmek için şu formu doldurabilirsiniz: https://t.co/FtY9NhAX2q

Tezin özet kısmından alıntı: Araştırma iki kentin sosyo-kültürel farklılıklarını, yereldeki trans aktivizminin farklılıklarını, ulusal düzeydeki translara ilişkin mevzuattaki farklılıkları dikkate alarak kent hakkı bağlamında transların gündelik yaşam deneyimlerine ilişkin çıkarımlarda bulunmuş ve kent düzeyinde transların hak ve hizmetlere erişimlerinde karşılaştığı engeller ve maruz bırakıldığı ayrımcılıklarda benzerlikler olduğunu gösterdi.

(EMK)

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