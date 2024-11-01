Lambda Kültür Merkezi artık hafta sonları açık

Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği, Lambda Kültür Merkezi’nin (LKM) kasım ayından itibaren ziyaretçilere açık olacağını duyurdu.
Hafta sonları saat 15.00 ile 20.00 arasında ziyaret edilebilecek kültür merkezi ile ilgili derneğin duyurusu şöyle:
“LKM artık haftasonları açık! Kasım ayı itibariyle Cumartesi ve Pazar günleri saat 15:00-20:00 saatleri arasında muhabbete, gullüme, soluklanmaya, uğramaya, karşılaşmaya, gül cemallerimizi görmeye gelebilirsin lubunya. Nöbetçilerimiz haftasonları bizler için LKM'de olacak. Çaya, kahveye, sohbete ya da mekânı görmeye…”
LKM’nin adres bilgisi için Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği’ne DM (özel mesaj) atmak yeterli.
Dernek hakkında
Lambdaİstanbul, Türkiye’de LGBTİ+ haklarını savunmak ve güvence altına almak amacıyla çalışan sivil toplum örgütlerinden biri.
1993 yılında kurulan dernek, Türkiye’nin en köklü LGBTİ+ örgütlerinden biri. Dernek, Türkiyeli LGBTİ+’ların toplumsal görünürlüğünü artırmayı, ayrımcılık ve nefret söylemiyle mücadele etmeyi, hak ihlallerine karşı yasal destek sağlamayı amaçlar.
Lambdaİstanbul’un faaliyetleri arasında atölye çalışmaları, eğitimler, destek grupları ve etkinlikler düzenlemek yer alıyor.
Lambdaİstanbul, İstanbul Onur Yürüyüşü gibi etkinliklerde de önemli bir rol oynuyor ve hem yerel hem de uluslararası platformlarda LGBTİ+ hakları konusunda aktif olarak savunuculuk yapıyor. (TY)