Lambda Kültür Merkezi artık hafta sonları açık

Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği, Lambda Kültür Merkezi’nin (LKM) kasım ayından itibaren ziyaretçilere açık olacağını duyurdu.

Hafta sonları saat 15.00 ile 20.00 arasında ziyaret edilebilecek kültür merkezi ile ilgili derneğin duyurusu şöyle:

“LKM artık haftasonları açık! Kasım ayı itibariyle Cumartesi ve Pazar günleri saat 15:00-20:00 saatleri arasında muhabbete, gullüme, soluklanmaya, uğramaya, karşılaşmaya, gül cemallerimizi görmeye gelebilirsin lubunya. Nöbetçilerimiz haftasonları bizler için LKM'de olacak. Çaya, kahveye, sohbete ya da mekânı görmeye…”

LKM’nin adres bilgisi için Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği’ne DM (özel mesaj) atmak yeterli.