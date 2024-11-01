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LGBTİ+
Yayın Tarihi: 1 Kasım 2024 13:44
 ~ Son Güncelleme: 1 Kasım 2024 13:44
1 dk Okuma

Lambda Kültür Merkezi artık hafta sonları açık

“Muhabbete, gullüme, soluklanmaya, uğramaya, karşılaşmaya, gül cemallerimizi görmeye gelebilirsin lubunya.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Lambda Kültür Merkezi artık hafta sonları açık
Fotoğraf: Canva

Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği, Lambda Kültür Merkezi’nin (LKM) kasım ayından itibaren ziyaretçilere açık olacağını duyurdu.

Hafta sonları saat 15.00 ile 20.00 arasında ziyaret edilebilecek kültür merkezi ile ilgili derneğin duyurusu şöyle:

“LKM artık haftasonları açık! Kasım ayı itibariyle Cumartesi ve Pazar günleri saat 15:00-20:00 saatleri arasında muhabbete, gullüme, soluklanmaya, uğramaya, karşılaşmaya, gül cemallerimizi görmeye gelebilirsin lubunya. Nöbetçilerimiz haftasonları  bizler için LKM'de olacak. Çaya, kahveye, sohbete ya da mekânı görmeye…”

LKM’nin adres bilgisi için Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği’ne DM (özel mesaj) atmak yeterli.

Dernek hakkında

Lambdaİstanbul, Türkiye’de LGBTİ+ haklarını savunmak ve güvence altına almak amacıyla çalışan sivil toplum örgütlerinden biri.

1993 yılında kurulan dernek, Türkiye’nin en köklü LGBTİ+ örgütlerinden biri. Dernek, Türkiyeli LGBTİ+’ların toplumsal görünürlüğünü artırmayı, ayrımcılık ve nefret söylemiyle mücadele etmeyi, hak ihlallerine karşı yasal destek sağlamayı amaçlar.

Lambdaİstanbul’un faaliyetleri arasında atölye çalışmaları, eğitimler, destek grupları ve etkinlikler düzenlemek yer alıyor.

Lambdaİstanbul, İstanbul Onur Yürüyüşü gibi etkinliklerde de önemli bir rol oynuyor ve hem yerel hem de uluslararası platformlarda LGBTİ+ hakları konusunda aktif olarak savunuculuk yapıyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Lambdaİstanbul Lambda Kültür Merkezi lgbti+ hakları LGBTİ+ dernekleri
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Lambdaistanbul, "Lubunya Tezler"le buluşturmaya devam ediyor
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/haber/lambdaistanbul-lubunya-tezler-le-bulusturmaya-devam-ediyor-289118
Trans Erkekler ve trans maskülenler için Lambdaİstanbul’da etkinlik
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/haber/trans-erkekler-ve-trans-maskulenler-icin-lambdaistanbulda-etkinlik-288817
Lambda İstanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği’nden 20 Kasım videosu
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/haber/lambda-istanbul-lgbti-dayanisma-derneginden-20-kasim-videosu-288170
Lambdaistanbul Lgbti+ Dayanışma Derneği’nden podcast
1 Aralık 2020
/haber/lambdaistanbul-lgbti-dayanisma-dernegi-nden-podcast-235277
"Lambda ile Zaman Tüneli” Programı Youtube’ta!
25 Nisan 2020
/haber/lambda-ile-zaman-tuneli-programi-youtube-ta-223443
Lambdaistanbul: Diyanet, LGBTİ+’ları Hedef Gösterdi
23 Temmuz 2019
/haber/lambdaistanbul-diyanet-lgbti-lari-hedef-gosterdi-210764
Lambda’dan “Cumartesi Sohbetleri”
31 Ocak 2019
/haber/lambda-dan-cumartesi-sohbetleri-205030
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