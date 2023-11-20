Lambda İstanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği’nden 20 Kasım videosu

20 Kasım 1998 tarihinden bu yana trans nefret suçlarına dikkat çekmek amacıyla 20 Kasım "Nefret Suçu Mağduru Translar Anma Günü" olarak kabul ediliyor.

Lambda İstanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği, bugün öldürülen transları hatırlattı, şu paylaşımı yaptı:

“Siz videoda sadece isimleri görüyorsunuz. Oysa onlar; devlete, aileye, topluma, transfobiye karşı mücadeleyle geçen hayatlara sahip arkadaşlarımızdı. Katledilen, intihara sürüklenen trans+ların mücadelesi geride kalanlar tarafından sürdürülüyor.”

Siz videoda sadece isimleri görüyorsunuz. Oysa onlar; devlete, aileye, topluma, transfobiye karşı mücadeleyle geçen hayatlara sahip arkadaşlarımızdı. Katledilen, intihara sürüklenen trans+ların mücadelesi geride kalanlar tarafından sürdürülüyor. pic.twitter.com/pSwUDOZpDR — Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği (@lambda_istanbul) November 20, 2023

Neden 20 Kasım?

ABD’li siyah trans kadın Rita Hester’in 20 Kasım 1998’de öldürülmesinin ardından 20 Kasım, nefret cinayetleriyle aramızdan ayrılan transları anıldığı bir gün olarak tanındı.

Türkiye’de ilki 2008’de Pembe Hayat tarafından düzenlenen “Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü” etkinlikleri, yıllar içinde LGBTİ+ örgütlerinin paydaş ve düzenleyici olarak çeşitli alanlarda trans haklarına ve mücadelesine yoğunlaştığı buluşmalar hâline geldi.

(EMK)