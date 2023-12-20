Laiklik Meclisi'nin ÇEDES başvurusuna takipsizlik kararı verildi

Laiklik Meclisi, “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum “(ÇEDES) projesini yargıya taşıdı. Proje kapsamında Tekirdağ ve Batman’da ilkokul öğrencilerine cami temizliği yaptırılmasına ilişkin yaptıkları suç duyurularına takipsizlik kararı verildi.

100 kurumdan ÇEDES projesine karşı İzmir mitingi

“Çocuklarımızı gerici karanlığa teslim etmeyeceğiz”

Konuya dair Meclis açıklaması şöyle:

*Kasım 2023’de Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Şikayet edilen/edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 4/f.son maddesi uyarınca İŞLEM YAPILMASINA YER OLMADIĞINA’’ kararı verildi.

*Savcılık tarafından verilen bu kararın gerekçesinde ‘’ihbar edenin iddialarının bu haliyle soyut ve genel nitelik arz eden iddiaları haricinde şikayet edilenlerin mezkur eylemleri gerçekleştirdiğine dair tanık beyanı, kamera görüntüsü veya ses kaydı gibi herhangi bir delilin bulunmadığı, açıklanan sebepler üzere; söz konusu ihbarın soyut ve genel nitelikte olduğu ve şikayet edilenler hakkındaki iddiaların soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelik ve yeterlilikte bulunmadığı’’ ifadelerine yer verilmiştir.

*Şikâyet edilen kamu görevlilerinin ifadesi dahi alınmaksızın verilen bu kararın kabulü mümkün değildir. Ülkenin her yerine yayılmakta olan gerici eğitim uygulamaları, yargı eliyle de güvence altına alınmaya çalışılmaktadır. Laiklik Meclisi olarak verilen bu kararı kabul etmediğimizi ve karara ilişkin hukuki itirazlarımızı yapacağımızı ifade ederiz. Çocuklarımızı gerici karanlığa teslim etmeyeceğiz!

(EMK)