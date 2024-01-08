Laiklik Meclisi '2023 Laiklik İhlalleri' raporu: İktidar biat eden ümmet yaratmayı hedefliyor

Laiklik Meclisi bünyesindeki İzleme Merkezi "2023 Laiklik İhlallari" raporunu açıkladı.

Yargı kararları, eğitimdeki adımlar, sağlık ve toplumsal yaşamı kapsayan birçok alandan ihlallerin ele alındığı rapor, 479 ana ve alt başlıktan oluşuyor.

Rapor göre Türkiye'de her gün neredeyse iki kez laikliğin hedef alındı.

"Çocuklar şeyhlere teslim ediliyor"

Raporda, “Siyasal iktidarın, 100 yıllık Cumhuriyeti topyekun silmeye çalışarak yeni rejimin kültürel, ideolojik ve hukuki dayanaklarını kurmaya çalıştığı” vurgulandı ve “Karşıdevrim sürecinin 2023 yılıyla birlikte daha da hızlanmış olduğu açık” denildi:

“Yurttaşı tebaa ile ikame ederek insan aklını esir almayı, tarikat-cemaat-aşiret-mafya çeteleri etrafında öbekleşmiş biat eden ümmet yaratmayı hedefledikleri açık. İnsan aklının özgürleşmesinin ve toplumun hayatı dönüştürme, değiştirme iradesinin temeli laikliktir. Laikliğin tasfiye edilmesi, geleceğimiz olan çocukların ve tüm yurttaşların zihnini ve düşünme yetisini şeyhlere, şıhlara, kendinden menkul muktedirlere teslim etmesi, yüzlerce yıl öncesinin karanlığına hapsolması demektir."

Laiklik Meclisi'nin ÇEDES başvurusuna takipsizlik kararı verildi

Rapordan öne çıkanların bir kısmı özetle şöyle:

AKP, radikal İslamcı terör örgütü Hizbullah’ın siyasal uzantısı HÜDA PAR’la seçim ittifakı kurdu.

Sivas’ta, 2 Temmuz 1993’te, Madımak Oteli’nde 33 aydının gericiler tarafından yakılarak katledilmesine ilişkin davanın son duruşmasında mahkeme heyeti zamanaşımı nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi.

Ordu’da Süleymancılara ait erkek öğrenci yurdunda bir çocuğu istismara maruz bırakan kurs hocasının cezasında “iyi hal indirimine” gidildi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzede kadına “Olanlar hep oldu, bunlar kader planının içinde olan şeyler” dedi.

Milyarlarca lira değerindeki Atatürk Havalimanı pistine, havalimanı tekrar devreye alınmasın diye cami inşa edilmeye başlandı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menzil cemaatine bağlı Beşir Derneği’ne Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası verdi.

Seçimden bir gün önce cami açılışına katılan AKP’li cumhurbaşkanı adayı Erdoğan, cami avlusundan yurttaşlara seslenip oy istedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında “Çevreme duyarlıyım değerlerime sahip çıkıyorum projesi (ÇEDES)” kapsamında işbirliği protokolü imzalandı. Okullarda imamlar görevlendirilmeye başlandı.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı olan AFAD’ın, Taliban’ın Afganistan’da yönetime gelmesinin ardından Afganistan’a gönderdiği yardımları cemaat ve tarikatlarla organize etmesinin ardından İdlib’de de süren işbirliğinin son örneği, AFAD’ın eşgüdümünde hazırlanan “İyilik Gemisi”nde yaşandı. Cemaat ve tarikatların dernek ve federasyonları da gemide yer aldı.

İstanbul’daki Tuzla Piyade Okulu’nda yapılan 10 Kasım Atatürk’ü Anma Etkinlikleri sırasında bazı teğmenlerin yakalarına Atatürk fotoğrafı takmayı reddettiği ortaya çıktı.

Diyanet yayınladığı fetvada depremzede mağduru çocuğun evlat edinilmesi noktasında evlat edinenle evlatlık arasında evlenme engeli bulunmadığını açıkladı.

Diyanet’in birçok üst düzey yöneticinin mezun olduğu ve “Diyanet’in kurmay okulu” olarak da adlandırılan İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü’ne atanan Muhammet Emin Kılıç’ın, İsmailağa cemaatinin lideri Hasan Kılıç’ın oğlu olduğu ortaya çıktı. Kılıç’ın diğer oğlunun da Fatih’teki bir camide imam olduğu öğrenildi.

Müzisyen Gökçe’nin Afyonkarahisar’a bağlı Sandıklı’da vereceği konser LGBTİ+’lara verdiği destek gerekçesiyle iptal edildi.

Kendisini İsmailağa cemaatinin yurtdışı hizmet birimi olarak tanıtan İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu’nu (İDDEF), “kamu yararına çalışan dernek” statüsüne alındı. Böylece İDDEF’e bağışlarda vergi indiriminin önü açılırken KDV istisnası gibi çok sayıda kolaylık sağlandı.

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(RT)