“Laikliği birlikte savunuyoruz” bildirisini imzalayanlar ifadeye çağrılıyor

“Laikliği birlikte savunuyoruz” başlıklı açıklamaya imza atan isimler hakkında başlatılan soruşturma kapsamında bazı imzacılar ifadeye çağrılmaya başlandı. Laikliğe yönelik tehdit ve saldırılara karşı yayımlanan metin, iktidar kanadının sert tepkisiyle karşılaşmıştı.

BirGün'ün haberine göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü, aralarında 90 yaşındaki Marksist iktisatçı Prof. Dr. Korkut Boratav, şair Ahmet Telli, SOL Parti Sözcüsü İlknur Başer ve gazeteci İsmail Arı’nın da bulunduğu bazı isimleri bugün arayarak ifadeye davet etti.

“Gerekirse ambulansla gelin” denildi

İmzacı isimler arasında yer alan Prof. Dr. Korkut Boratav’ın, yaşı nedeniyle evden çıkmasının zor olduğunu belirtmesine rağmen, ifadeye gelmesi gerektiği; gerekirse ambulansla gelebileceğinin söylendiği öğrenildi.

Toplam 168 kişinin ilk imzacısı olduğu açıklamaya, iktidar kanadından sert tepkiler gelmişti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın başındaki Yusuf Tekin suç duyurusunda bulunmuş, ardından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar ifadeye çağrıldığı belirtilen isimler şöyle:

Ali Onat, Aylin Topal, İlknur Başer, İsmail Arı, Korkut Boratav, Özgürcan Alkan, Kaya Güvenç, Galip Yalman, Doğan Tılıç, Bülent Tatlı, Ahmet Telli ve Mahir Bağış.

İfadeye çağrılan bazı imzacıların avukatları ise müvekkillerinin emniyet yerine savcılıkta ifade vereceğini bildirdi.

Alper Taş: Okullardaki manzara laiklik bildirisinin haklı olduğunu gösterdi

Süreç nasıl başladı?

SOL Parti üyeleri ve parti binalarına yönelik şeriat yanlısı bazı grupların saldırılarının ardından, aralarında akademisyen, yazar ve gazetecilerin de bulunduğu 168 kişi “Laikliği birlikte savunuyoruz” başlıklı bir açıklama yayımlamıştı.

Metinde, laikliği savunan kesimlere yönelik saldırıların görmezden gelindiği belirtilerek, “Laikliği savunmak suç değildir. Laikliği birlikte savunuyoruz, şeriatçı dayatmaları reddediyoruz. Karanlığa teslim olmayacağız” denilmişti.

Açıklamayı ilk olarak Recep Tayyip Erdoğan eleştirmiş, ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de metni okullara gönderilen Ramazan genelgesiyle ilişkilendirmişti. Tekin, AKP Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada imzacılar hakkında dava açıldığını açıklamıştı.

Yusuf Tekin, “Laiklik bildirisine" dava açtı: Kim gerici, kim yobaz göreceğiz

Bildirinin tamamı şöyle: Laikliği Birlikte Savunuyoruz Türkiye gerici-şeriatçı bir kuşatma altında! Ülkemiz ABD ve İsrail planları doğrultusunda bölgemizdeki gelişmelerle birlikte “Talibanlaştırma” baskısı altına girmiş durumda. ABD güdümlü bu gerici saldırı ülkemizin önündeki en yakıcı tehdide dönüşmüştür. Siyasal İslamcı rejim, ABD ve Trump'ın ipine sarılarak Türkiye’yi adım adım Orta Doğu’nun gerici bataklığına sürüklemektedir. Laik eğitimi, laik hukuk düzenini ve laik kamusal hayatı adım adım ortadan kaldırmaya yönelik hamleler ivme kazanmıştır. Bu hamleler toplumdan yükselen laiklik çağrılarına karşı gerici azınlığın provokasyon ve saldırılarını göz ardı etmeye; laik cumhuriyeti savunanların -Anayasa’yı hiçe sayarak- “suçlu” gibi cezalandırılmasına kadar gelmiştir. Laikliği savunmak suç değildir. LAİKLİĞİ birlikte savunuyoruz, şeriatçı dayatmaları reddediyoruz! Karanlığa teslim olmayacağız!

(EMK)