Lahur Şêx Cengî hate desteserkirin: 3 kes mirin û 15 jî birîndar bûn

Dadgeha Silêmaniyê duh êvarê fermana desteserkirinê ji bo Serokê Bereya Gel Lahûr Şêx Cengî derxist. Duh bişev di navbera hêzên Asayîşa Silêmanî yên ku hewl didan bikevin Otêla Lalezarê ku Lahûr Şêx Cengî lê bû û hêzên girêdayî Lahûr Şêx Cengî de pevçûn derket.
Piştî şer û pevçûnên dijwar yên 3 saetan, serokê Bereya Gel Lahûr Şêx Cengî hate desteserkirin.
Li gorî agahiyan bi Lahûr Şêx Cengî re, birayên wî Polad Şêx Cengî û Aso Şêx Cengî jî ji aliyê hêzên ewlehiyê yên Silêmaniyê ve hatine desteserkirin. Tê gotin berpirsê hêza ‘Dupişk’ ya girêdayî Lahûr Şêx Şengî, Rebwar Hamî Hacî Xalî jî xwe radestî hêzên ewlekariyê kiriye.
#VİDEO - Süleymaniye'deki Lalezar Oteli, güvenlik güçleri ile KYB’nin eski Eş Başkanı ve Halk Cephesi lideri #LahurŞeyhCengi güçleri arasında çıkan çatışmalarda büyük hasar gördü— Rudaw Türkçe (@RudawTurkce) August 22, 2025
Cengi, oteli partisi için bir üs olarak kullanıyordu
📌Daha fazla bilgi haberde:… pic.twitter.com/m8ZoUHreMj
Li gorî nûçeya RojNewsê, di encama şer û pevçûnên duh şev li Silêmaniyê qewimiyîn de, 3 endamên hêzên ewlekariyê jiyana xwe ji dest dan û 15 kes jî birîndar bûne. Birîndar rewşa wan ne giranin, li nexweşxaneya Şar tên dermankirin.
Li gorî nûçeya Rûdawê di pevçûnan de 3 endamên hêzên ewlehiyê hatin kuştin û zêdetirî 10 kesên din jî birîndar bûn. Hat ragihandin ku 7 endamên hêza Lahûr Şêx Cengî jî hatine kuştin.
Otela Lalezarê ku baregeha sereke ya Bereya Gel û cihê mayîna Lahûr Şêx Cengî bû, li Taxa Serçinarê ya Silêmaniyê ye.
Li Debaşanê dron ketin xwarê
Li gorî Rûdawê hevdem li gel şerê Lalezarê, li Debaşanê jî ku mala Serokê YNKyê Bafil Celal Talebanî lê ye alozî hebû.
Li gorî agahiyan, hêzên ewlehiyê teqe li çend dronên ku li asmanê Debaşanê dihatin dîtin kirine û dronek xistine xwarê.
Herwiha agahî hebûn ku bi dronan êrişî baregeha Hêzên 70yî yên YNKyê yên li Silêmaniyê jî hatiye kirin.
Heta niha ji kesên nêzîkî Lahûr Şêx Cengî du birayên wî, xwişka wî, zavayê wî, sê zarok û hevjîna wî hatine desteserkirin.
Navenda Metro: Kanala Zoom hate girtin
Piştî desteserkirina Lahûr Şêx Cengî hêzên ewlekariyê yên Silêmaniyê avêtin ser Kanala Zoom Tvya nêzî Lahûr Şêx Cengî ye.
Li gorî Rêveberê Navneda Metro Rehman Xerîb, hêzên ewlekariyê kanala Zoom girtine û got; “Hêvîdarim desteserkirina televziyonê demkî be.”
Serokatiya Herêma Kurdistanê: Em tekeziyê li ser serweriya yasaya dikin
Serokatiya Herêma Kurdistanê li ser bûyerê daxuyanî da û weha got:
"Piştî rûdan û bûyera nexwestî ya berbanga îro ya Silêmaniyê ku mixabin hinek cangorî hebûn, em tekezî li ser serweriya yasa, parastina asayîş û aramiya bajar û parastina ser û malê welatiyan dikin. Pêwîst e hemû kêşe û nakokî bi yasa û dûr ji tundiyê werin çareserkirin.Em sersaxiyê li malbat û kesûkarên hemû qurbaniyan dikin û hevxemiya xwe radigihînin. Ji birîndaran re şifaya bi lez dixwazin."
Mesrûr Barzanî: Divê pevçûnên li Silêmaniyê bi lez bên rawestandin
Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî bangî aliyan kir ku bi lez şer rawestînin.
Mesrûr Barzanî peyamek belav kir û eşkere kir ku ev alozî û pevçûnên ku li Silêmaniyê rû didin ewlehî û aramiya Herêma Kurdistanê dikin hedef, ji ber vê yekê divê hemû alî xwe ragirin û bi lez ev pevçûn bên rawestandin.
Serokwezîrê Herêma Kurdistanê her wiha got:
"Bila ciwanên vî welatî nebin qurbanî, her pirsgirêk û nakokiyeke ku hebe divê bi rêyên yasayî were çareserkirin. Ez li gel hemû aliyan di nava hewldanan de me da ku dawî li van aloziyan were anîn û rê li ber xwînrijandin û tundûtûjiyê were girtin."
Daxuyaniya Tirkiyeyê
Berdevkê Wezareta Karên Derve yê Tirkiyeyê Oncu Keçelî îro li ser hesabê xwe yê Xê derbarê rûdanên li Silêmaniyê daxuyaniyek belav kir:
“Em bûyerên li bajarê Silêmaniyê ji nêzîk ve dişopînin, hem ji bo aramî û seqamgiriya Îraqê û hem jî ji bo ewlehiya canê welatiyên xwe.”
Oncu Keçelî anî ziman ku Konsulxaneya Tirkiyeyê ya li Hewlêrê bi rayedarên herêmî re ketiye nava tevgerê û ji bo welatiyên wan tedbîrên pêwîst hatine girtin.
Daxuyaniya DYAyê li ser bûyeran
Balyozxaneya Amerîkayê ya li Bexdayê têkildarî bûyera Silêmaniyê ji Rûdawê re ragihandiye ku ew rewşa li bajarê Silêmaniyê ji nêzîk ve dişopînin û daxwaz ji aliyan kiriye ku xwe ragirin.
Her wiha rayedarê balyozxaneyê destnîşan kiriye ku ew li dijî her tundkariyeke ne ku bibe gef li ser selametiya giştî û aramiyê û gotiye: "Em ji nêzîk ve çavdêriya rewşa Silêmaniyê dikin.Em bi awayekî cidî hemû aliyan han didin ku xwe ragirin."
Her weha Nûnertiya Neteweyên Yekbûyî ya li Îraqê (UNAMI) jî li ser bûyerên Silêmaniyê dilgiraniya xwe anî ziman û gotiye:
"Em ji ber kuştî û birîndarên di pevçûnan de xemgîn in û ji rûdanên li Silêmaniyê dilgiran in. Xwe ji her karekî ku jiyana xelkê sivîl dixe metirsiyê dûr bigirin. Bila pêvajoyeke dadwerî û bêalî li gorî bendên destûrê were dayîn."
(AY)
Çavkanî: PUKMEDİA, Rûdaw, RojNews