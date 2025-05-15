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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 15 Mayıs 2025 13:46
 ~ Son Güncelleme: 15 Mayıs 2025 13:53
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Labraunda Antik Kenti'nin teras duvarları gün yüzüne çıkarılıyor

Labraunda Antik Kenti Koordinatörü Prof. Dr. Bilal Söğüt: "İnsanlar buraya geldiklerinde antik dönemlerdeki gibi giriş kapılarından geçsinler istiyoruz."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Labraunda Antik Kenti'nin teras duvarları gün yüzüne çıkarılıyor
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Muğla'nın Milas ilçesindeki “Karya” medeniyetinin önemli şehirlerinden Labraunda Antik Kenti, kazı ve restorasyon çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılıyor.

Labraunda Antik Kenti Koordinatörü Prof. Dr. Bilal Söğüt, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında antik kentin girişindeki yedi özel oda ile giriş kapısı ve teras duvarlarında çalışma yürüttüklerini söyledi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, “İnsanlar buraya geldiklerinde bu antik kentin ihtişamını görsünler, antik dönemlerdeki gibi giriş kapılarından geçsinler istiyoruz,” diyen Söğüt, çalışmalarda buldukları blokları o dönemdeki haliyle kendi yerlerine koyduklarını dile getirdi.

Söğüt, Bakanlık projesi kapsamında iki yıldır çalıştıklarını belirterek, “Burası bölgenin önemli merkezlerinden birisi. Burada yaptığımız küçük dokunuşlarla bölgeyi daha kolay algılanabilir, gezilebilir, gösterişli hale getirmek istiyoruz," dedi.

Labraunda Antik Kenti

Milas'ın kuzeyindeki Kocayayla'da bulunan Labruanda; Klasik, Helenistik, Roma, Geç Antik ve Doğu Roma dönemlerinde yapı faaliyetlerinin sürdürüldüğü, klasik dönem mimarlığının en anıtsal ve en iyi korunmuş kalıntılarını barındıran antik kentlerden biri.

Milattan önce 4. yüzyıla ait yapıların, kapı ve pencereleri ile çatı seviyesine kadar görülebildiği antik kent, Zeus Labraundos kültüne de ev sahipliği yapıyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
muğla milas antik kent Labraunda Antik Kenti Karya medeniyeti
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