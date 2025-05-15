Labraunda Antik Kenti'nin teras duvarları gün yüzüne çıkarılıyor

Muğla'nın Milas ilçesindeki “Karya” medeniyetinin önemli şehirlerinden Labraunda Antik Kenti, kazı ve restorasyon çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılıyor.

Labraunda Antik Kenti Koordinatörü Prof. Dr. Bilal Söğüt, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında antik kentin girişindeki yedi özel oda ile giriş kapısı ve teras duvarlarında çalışma yürüttüklerini söyledi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, “İnsanlar buraya geldiklerinde bu antik kentin ihtişamını görsünler, antik dönemlerdeki gibi giriş kapılarından geçsinler istiyoruz,” diyen Söğüt, çalışmalarda buldukları blokları o dönemdeki haliyle kendi yerlerine koyduklarını dile getirdi.

Söğüt, Bakanlık projesi kapsamında iki yıldır çalıştıklarını belirterek, “Burası bölgenin önemli merkezlerinden birisi. Burada yaptığımız küçük dokunuşlarla bölgeyi daha kolay algılanabilir, gezilebilir, gösterişli hale getirmek istiyoruz," dedi.