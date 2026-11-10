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YT: Yayın Tarihi: 10.11.2026 11:57 10 Kasım 2026 11:57
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.11.2026 12:07 10 Kasım 2026 12:07
Okuma Okuma:  2 dakika

KYK yurtlarında giriş takibi ve aileye bildirim düzenlemesi

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda kalan öğrencilere ilişkin yönetmelik değişti. Belirlenen giriş saatlerinde yurtta olmadığı tespit edilen ve kendisine “makul süre” içinde ulaşılamayan öğrencilerin velilerine ya da bildirdikleri irtibat kişilerine bilgi verilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
KYK yurtlarında giriş takibi ve aileye bildirim düzenlemesi
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugün (10 Kasım) Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle öğrencilerin yurda girişlerinin takibi, kayıt dondurma süreleri ve disiplin işlemlerine ilişkin hükümler değiştirildi.

Yeni düzenlemeye göre, Bakanlığın belirlediği yurda giriş saatleri dışında yurtta bulunmadığı tespit edilen öğrenciye “makul süre içerisinde” ulaşılamaması halinde bilgilendirme yapılacak.

Reşit olmayan öğrencilerin yurda giriş yapmadığı bilgisi velilerine, reşit öğrencilerin bilgisi ise kendilerinin daha önce bildirdiği irtibat kişilerine Bakanlığın bilişim sistemi üzerinden iletilecek. Uygulama öğrencilerin izin kullandığı günleri de kapsayacak.

Yönetmelikte “makul süre”nin ne kadar olduğuna ilişkin bir süre belirtilmedi.

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Disiplin işlemleri elektronik ortamda yapılacak

Yönetmelik değişikliğiyle uyarma, kınama ve yurttan çıkarma cezalarına ilişkin işlemler Bakanlığın bilişim sistemi üzerinden yürütülebilecek ve kayıt altına alınacak.

Öğrencilerin elektronik ortamda yapılan duyuru ve bildirimleri kasıtlı olarak silmesi, değiştirmesi ya da başkalarının erişimini engellemesi de disiplin hükümleri kapsamına alındı. Disiplin süreçleri kapsamında elektronik ortamda yapılan çağrı, bildirim ve taleplere uymamak da kınama cezasını gerektiren fiiller arasında yer aldı.

Disiplin soruşturması açılan öğrenciye savunma yapması için tebliğ tarihinden itibaren beş gün verilecek. Savunma yazılı ya da elektronik ortamda sunulabilecek. Bu süre içinde savunma vermeyen öğrenciler savunma hakkından vazgeçmiş sayılacak.

Disiplin cezalarına itiraz süresi ise fiziki tebligatta 10 gün, elektronik tebligatta beş gün olarak belirlendi. Elektronik tebligat, öğrencinin elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacak.

Reşit olmayan öğrencilere verilen bütün disiplin cezaları veli ya da vasilerine bildirilecek. Yurttan çıkarma cezası ise öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim kurumuna da iletilecek.

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Kayıt donduran öğrenciye öncelik

Yönetmelikle kayıt donduran öğrencilerin yurtlarda barınma sürelerine ilişkin de değişiklik yapıldı.

Normal eğitim süresi içinde öğrenim kaydının dondurulduğu dönemler, öğrencinin yurtta barınabileceği süreye eklenecek.

Yurtta kalırken öğrenim kaydını donduran öğrenciler ise eğitimlerine yeniden başladıklarında yurda yerleştirmede öncelikli olacak.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
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