KYK yurt sonuçları açıklandı: Kayıt için son gün 10 Eylül

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) yurt başvuru sonuçlarını açıkladı.

Öğrenciler sonuçlarını e-Devlet’teki “Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama” hizmetinden öğrenebiliyor.

Kayıt için iki işlem gerekiyor

Yurda yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin kayıtlarını 10 Eylül Perşembe saat 23.00’e kadar tamamlaması gerekiyor.

KYGM’nin açıklamasına göre kayıt işlemi iki aşamadan oluşuyor: Öğrencilerin önce ilk kayıt ücretini yatırması, ardından e-Devlet üzerinden taahhütnameyi onaylaması gerekiyor.

İlk kayıt ücretinin içinde güvence bedeli ile gün bazında yatak ücreti bulunuyor. Ödenecek tutar, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre değişebiliyor.

Ödemenin ardından e-Devlet’teki “Yurt Kayıt İşlemleri” bölümünden taahhütname onaylandığında kayıt tamamlanıyor. Sonuç ekranında ayrıca belge istenmesi halinde öğrencinin bu belgeleri ilgili yurt müdürlüğüne teslim etmesi gerekiyor.

2026-2027 KYK yurt başvuruları başladı

Başvurular ağustos ayında alınmıştı

2026-2027 dönemi yurt başvuruları 25-29 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapıldı.

İlk kez bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencilerinin başvuruları bu dönemde alındı.

Ek kontenjanla yerleşenler, yatay veya dikey geçiş yapanlar, özel yetenek sınavıyla yerleşenler, lisansüstü öğrenciler, öğrenimini normal süresinde tamamlayamayanlar ve ikinci üniversitesini okuyan öğrenciler için yurt başvurularının ise yükseköğretim kayıtlarının tamamlanmasının ardından ayrıca alınacağı duyuruldu.

(NÖ)