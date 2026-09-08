ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 08.09.2026 11:44 8 Eylül 2026 11:44
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.09.2026 11:48 8 Eylül 2026 11:48
Okuma Okuma:  1 dakika

KYK yurt sonuçları açıklandı: Kayıt için son gün 10 Eylül

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtların 2026-2027 dönemi başvuru sonuçları açıklandı. Yurda yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerini 10 Eylül Perşembe günü saat 23.00’e kadar tamamlaması gerekiyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
KYK yurt sonuçları açıklandı: Kayıt için son gün 10 Eylül
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) yurt başvuru sonuçlarını açıkladı.

Öğrenciler sonuçlarını e-Devlet’teki “Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama” hizmetinden öğrenebiliyor.

Kayıt için iki işlem gerekiyor

Yurda yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin kayıtlarını 10 Eylül Perşembe saat 23.00’e kadar tamamlaması gerekiyor.

KYGM’nin açıklamasına göre kayıt işlemi iki aşamadan oluşuyor: Öğrencilerin önce ilk kayıt ücretini yatırması, ardından e-Devlet üzerinden taahhütnameyi onaylaması gerekiyor.

İlk kayıt ücretinin içinde güvence bedeli ile gün bazında yatak ücreti bulunuyor. Ödenecek tutar, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre değişebiliyor.

Ödemenin ardından e-Devlet’teki “Yurt Kayıt İşlemleri” bölümünden taahhütname onaylandığında kayıt tamamlanıyor. Sonuç ekranında ayrıca belge istenmesi halinde öğrencinin bu belgeleri ilgili yurt müdürlüğüne teslim etmesi gerekiyor.

2026-2027 KYK yurt başvuruları başladı
2026-2027 KYK yurt başvuruları başladı
25 Ağustos 2026

Başvurular ağustos ayında alınmıştı

2026-2027 dönemi yurt başvuruları 25-29 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapıldı.

İlk kez bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencilerinin başvuruları bu dönemde alındı.

Ek kontenjanla yerleşenler, yatay veya dikey geçiş yapanlar, özel yetenek sınavıyla yerleşenler, lisansüstü öğrenciler, öğrenimini normal süresinde tamamlayamayanlar ve ikinci üniversitesini okuyan öğrenciler için yurt başvurularının ise yükseköğretim kayıtlarının tamamlanmasının ardından ayrıca alınacağı duyuruldu.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
kyk kyk yurtları
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git