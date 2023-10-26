KYK yurdundaki öğrenci ölümünden sonra yurt müdürü açığa alındı

Aydın'da, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda arızalanan asansör düştü, olayda bir öğrenci hayatını kaybetti.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yurt müdürünün açığa alındığını ve olayla ilgili müfettiş görevlendirilerek gerekli incelemelerin başlatıldığını duyurdu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre dün (25 Ekim) akşam saatlerinde yaşanan olaydan sonra konuşan Aydın Valisi Yakup Canbolat, yurttaki 15 kişilik asansöre 16 kişinin bindiğini, asansörün, birinci kattayken henüz kapı kapanmadan kaymaya başladığını belirterek, bu sırada asansördeki öğrencilerden birinin panik halinde dışarı çıkmak isterken sıkışarak hayatını kaybettiğini söyledi.

Vali Canbolat, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“15 öğrencinin sağlık durumunda bir problem yok. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Olaya müdahale edildi. Öğrencilerimizde bir sorun yok hepsi asansörden kurtarıldı. Maalesef bir öğrencimizi kaybettik.

“Tüm ekiplerimiz bölgede. Asansörün 21 Eylül'de bakımı yapılmış. Ama biz her halükarda Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma dışında, idari çalışma da başlatıyoruz. Konuyu her yönüyle araştırıp inceleyeceğiz."

“Günlerdir uyarıyorduk”

Öte yandan, yurdun önünde toplanan kalabalık bir öğrenci grubu, “Katil KYK” sloganı atarak olaya tepki gösterdi. Öğrenciler, günlerdir yurttaki asansörlerin tehlikeli olduğu konusunda yurt yönetimini uyardıklarını; ancak uyarılarının dikkate alınmadığını söylediler.

Bir öğrenci, sosyal medyadan paylaştığı videoyla olayı şöyle anlattı: "Videoya almamamız konusunda çok uyarıldık, üstelik buralara kapatıldık. Sesimizi çıkarmamamızı sağlamaya çalışıyorlar.



“Günlerdir uyardığımız asansör sonunda düştü. Kurtlu yemeklerden ziyade canımız da artık tehlikede.



“Çok uyardık, hepimiz dedik. Fakat bir türlü bu asansör yapılmadı. Şu an içeride kim bilir kimin evladı canıyla cebelleşiyor. Yüksek kattan düştüğü söyleniyor. Ve gerçekten bu durum hakkında hiçbir şey yapılmayacak sanırım. Çünkü görüntü almamızı bile engellemeye çalışıyorlar. Artık sesimizi duyun." (TY)