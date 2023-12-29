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HABER
Yayın Tarihi: 29 Aralık 2023 11:32
 ~ Son Güncelleme: 29 Aralık 2023 12:22
2 dk Okuma

KYK yurdunda yine zehirlenme: Isparta’da 130 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Isparta Yalvaç KYK Yurdu'nda 130 öğrenci akşam yemeğinde verilen kuru fasulye-pilavdan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
KYK yurdunda yine zehirlenme: Isparta’da 130 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı kız ve erkek yurdundaki öğrencilerden 130’u dün (28 Aralık) akşam zehirlendi.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Yalvaç Devlet Hastanesi'ne başvuran öğrenciler tedaviye alındı. Tedavisi tamamlanan 11 öğrencinin taburcu edildiği, diğer öğrencilerin tedavisinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu açıklandı.

"650 TL bursum var, 325 TL’si KYK yurduna gidiyor"
BARINAMAYANLAR SOKAKTA, BARINANLAR ZORDA
"650 TL bursum var, 325 TL’si KYK yurduna gidiyor"
29 Eylül 2021

'Yemekhaneler neden denetlenmiyor?'

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Barınamıyoruz Hareketi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a tepki gösterdi.

Paylaşımda, "Yine KYK yine zehirlenme! Isparta Yalvaç KYK'da kalan öğrenciler, akşam yemeğinden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Arkadaşlarımızın durumu şuan iyi. Dünya standartlarında yemekler verildiğini iddia eden @OA_BAK nerede? Neden yemekhaneler denetlenmiyor?" denildi. 

Bediüzzaman Said Nursi Kız Öğrenci Yurdunda 117 öğrenci zehirlendi
Bediüzzaman Said Nursi Kız Öğrenci Yurdunda 117 öğrenci zehirlendi
13 Kasım 2023

Zehirlenme vakaları artıyor

11 Kasım'da da Isparta Bediüzzaman Said Nursi KYK Kız Öğrenci Yurdunda kalan 117 öğrenci yedikleri akşam yemeğinden zehrilenerek hastaneye başvurdu.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Isparta Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesinin acil servislerinde tedavileri yapılan öğrencilerin tamamı taburcu edildi.

24 Aralık'ta ise Kars'ın Kağızman ilçesinde 80 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

(RT)

KYK yurdu
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