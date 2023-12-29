KYK yurdunda yine zehirlenme: Isparta’da 130 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı kız ve erkek yurdundaki öğrencilerden 130’u dün (28 Aralık) akşam zehirlendi.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Yalvaç Devlet Hastanesi'ne başvuran öğrenciler tedaviye alındı. Tedavisi tamamlanan 11 öğrencinin taburcu edildiği, diğer öğrencilerin tedavisinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu açıklandı.

BARINAMAYANLAR SOKAKTA, BARINANLAR ZORDA "650 TL bursum var, 325 TL’si KYK yurduna gidiyor"

'Yemekhaneler neden denetlenmiyor?'

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Barınamıyoruz Hareketi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a tepki gösterdi.

Paylaşımda, "Yine KYK yine zehirlenme! Isparta Yalvaç KYK'da kalan öğrenciler, akşam yemeğinden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Arkadaşlarımızın durumu şuan iyi. Dünya standartlarında yemekler verildiğini iddia eden @OA_BAK nerede? Neden yemekhaneler denetlenmiyor?" denildi.

Bediüzzaman Said Nursi Kız Öğrenci Yurdunda 117 öğrenci zehirlendi

Zehirlenme vakaları artıyor

11 Kasım'da da Isparta Bediüzzaman Said Nursi KYK Kız Öğrenci Yurdunda kalan 117 öğrenci yedikleri akşam yemeğinden zehrilenerek hastaneye başvurdu.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Isparta Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesinin acil servislerinde tedavileri yapılan öğrencilerin tamamı taburcu edildi.

24 Aralık'ta ise Kars'ın Kağızman ilçesinde 80 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

(RT)