KYK Kadın Dayanışma Ağı Kuruldu. Dayanışma Ağı 3 soruda kendisini anlattı. "Sorunları kadın dayanışmasıyla çözeceğiz. Bu sorunlar çözümsüz değil, çözümün muhattabı biziz. Kimse bizim yaşam hakkımızı, niteliğimizi gasp edemez" diye seslendi.

*Kimlerden oluşuyor?

Bizler kampüs yurtlarında, KYK'larda, özel yurtlarda barınmaya çalışan üniversiteli genç kadınlarız. Aynı milyonlar gibi bir çamaşır makinesi başında sıra için sabahlıyoruz. Yemekhanede almak istediğimiz ikinci ekmeğe bile para ödüyoruz.

Yurda 15 dakika geç giriş yaptık diye tutanaklar tutulup ailelerimiz aranıyor. Yukarı kata usta gelecek mi, bursumuz bu ay zamla oda parasını karşılayacak mı diye dert ediyoruz.

Yurda giden karanlık yolda başımıza bir şey gelmesin diye yürüdüğümüzü kadın arkadaşlarımıza haber ediyoruz.

*Talepleri ne?

*Erkek personellerin katlara giriş ve çıkışları kadınların mahremiyeti gözetilerek düzenlenmelidir, katlara çıkmadan önce anons yapılmalıdır.

*Yurt binaları-bahçesi-çevresi ve yol güzergahı ışıklandırılsın. Kadın öğrenciler için güvenlik sorunu yaratan yurt çevrelerindeki metruk binalar denetlensin.

*Tüm yurtlarda kadın öğrencilerin başvurulabileceği cinsel tacizi önleme birimleri kurulsun. Bu birimler yurt yönetimindeki kadınlardan ve kadın öğrencilerden oluşturulsun. Tüm asansörlerin bakım ve onarımları düzenli yapılmalı ve denetlenmeli.

*Yurtlardaki güvenlik önlemleri (güvenlik personel sayısıkameralar) kadınların yaşam tarzına müdahale için değil kadınlara güvenli alanlar yaratmak için arttırılsın.

*Yurtlarda her katın ders çalışma alanları kurulsun, mimarlık ve güzel sanatlar öğrencileri için uygun çalışma alanları oluşturulsun.

*Ücretsiz ve yurdun her alanından erişilebilir altyapısı güçlü internet ağları kurulsun, şebeke sorunu kalıcı olarak çözülsün.

*Çamaşırhanelerde, makine sayıları arttırılsın, haftanın her günü yıkama hakkı olsun. Temizlik ve hijyen malzemeleri yurt yönetimi tarafından sağlansın.

*Çağrılarında ne söylüyorlar?

Yurtlarda yaşanan her türlü sorunu biz çözeceğiz. Genç kadınların sorunlarının çözümünün, yaşam güvenliğimizin garantisi biz olacağız. Bunu da hep birlikte, 81 ilde yaşayan kadınlar olarak yan yana gelerek yapacağız. Hepimiz güçlerimizi birleştireceğiz.

Niteliğimiz yüksek; okullarda, yurtlarda bu yaşamı örgütleyen, geleceği örgütleyecek olanlar biziz.

Sorunları kadın dayanışmasıyla çözeceğiz. Bu sorunlar çözümsüz değil, çözümün muhattabı biziz. Kimse bizim yaşam hakkımızı, niteliğimizi gasp edemez

(EMK)