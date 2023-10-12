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Yayın Tarihi: 12 Ekim 2023 16:06
 ~ Son Güncelleme: 12 Ekim 2023 16:13
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KYK burs ve kredi başvuruları başladı

19 Ekim'e kadar devam edecek KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/12/kyk-burs-ve-kredi-basvurulari-basladi.jpg
Fotoğraf: AA

2023-2024 eğitim öğretim dönemi için Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları erişime açıldı.

Bugün başlayan ve 19 Ekim'e kadar devam edecek başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. 

e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep ediliyor.

Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs veriliyor, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi veriliyor.

2023 için geçerli olan burs ve kredi miktarları ise şöyle:

KYK Ön Lisans Kredisi/Bursu: 1250 TL
KYK Lisans Kredisi/Bursu: 1250 TL
KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: 2500 TL
KYK Doktora Kredisi/Bursu: 3750 TL.

(RT)

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