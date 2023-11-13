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Yayın Tarihi: 13 Kasım 2023 11:50
 ~ Son Güncelleme: 13 Kasım 2023 12:05
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KYK burs başvuru sonuçları açıklandı

KYK burs başvurusunda bulunan öğrenciler, e-Devlet üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/13/kyk-burs-basvuru-sonuclari-aciklandi.jpg

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 2023-2024 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı.

Burs başvurusunda bulunan öğrenciler, e-Devlet üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.

2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.

Öğrenciler başvuru sonuçlarını https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-burs-ogrenim-kredisi-basvuru-sonucu-sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek.

Burslar ne zaman yatacak?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

(RT)

KYK kredileri
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