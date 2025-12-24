ENGLISH KURDÎ
HABER
24 Aralık 2025 20:50
 24 Aralık 2025 21:39
Okuma Okuma:  2 dakika

24 SAATTE 4 KARGO UÇAĞI

Kuzeydoğu Suriye'ye ABD askeri takviyesi

ABD'nin geçtiğimiz hafta Palmira'da iki askerin ve bir sivil görevlinin öldürülmesiyle sonuçlanan IŞİD saldırısına yönelik "Şahingöz Darbesi" operasyonu sürerken Haseke'deki Harab el-Ceyr üssüne ABD kargo uçaklarıyla füze rampaları ve ağır silahlar indiriliyor.

BİA Haber Merkezi

Kuzeydoğu Suriye'ye ABD askeri takviyesi
Suriye'deki ABD üslerinden biri/Fotoğraf: Mehr Haber Ajansı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) kuzeydoğu Suriye'deki ABD üslerine son 24 saat içinde dört askeri kargo uçağının hava savunma sistemleri  ve füze platformları taşıdığını bildirdi.

SOHR'un haberine göre, kargo uçaklarının Haseke vilayetinin Ramilan kırsalındaki Harab el-Ceyr üssüne inişi sırasında ABD helikopterleri üs üzerinde hareket halindeydi. Kargo uçaklarından biri daha sonra üsten havalanarak kuzeybatı Haseke'deki Qasrak üssüne doğru uçtu.

"SOHR kaynakları" son 24 saat içinde kuzeydoğu Suriye'deki "Uluslararası Koalisyon" üslerine dört kargo uçağının indiğini bildirdi. Salı günü Harab el-Ceyr'e inen iki uçağın ağır silah ve mühimmat taşıdığı haber verildi.

Son IŞİD saldırısı ve süren ABD misillemesi

13 Aralık'ta Suriye’nin Hums (Homs) vilayetine bağlı Şam–Deyrizor ekseninin ortasında yer alan Arami ve Helenistik mimari mirasa ev sahipliği yapan antik Palmira bölgesinde bir IŞİD militanının düzenlediği pusuda iki ABD askeri ve bir ABD'li tercüman öldürülmüş, üç asker de yaralanmıştı. Saldırgan da çatışmada öldürülmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırı sonrası “çok ciddi misilleme yapılaca[ğı]” tehdidinde bulundu.

ABD silahlı kuvvetleri 19 Aralık'ta "Şahingöz Darbesi" adı altında misilleme operasyonu başlattı. ABD'den gelen bilgilere göre, bölgesel müttefiklerle ortaklaşa 70’i aşkın IŞİD hedefi hava saldırısı ve diğer taarruz araçlarıyla vuruldu; depolar, komuta noktaları ve altyapı hedefleri hedef alındı.

“İnsan avı”
24 Aralık 2025

Saldırılar ABD’nin Suriye’deki askeri varlığını ciddi biçimde artırdığı ya da büyük çaplı yeni bir savaş başlattığı anlamına gelmiyor; ancak operasyon sahasında özellikle IŞİD’in devam eden faaliyetlerine karşı daha aktif ve saldırgan bir uygulama yürütülüyor.

Suriye’deki ABD askeri varlığı

ABD’nin Suriye’deki asker sayısı son dönemde yaklaşık 1,000 civarında olarak bildiriliyor.  Bu sayı bir yıl önceki yaklaşık 2,000 askerden oluşan mevcudun yarısı kadar.

ABD Suriye'den yüzlerce asker çekiyor
18 Nisan 2025
ABD Suriye'den çekilmeyi durdurdu; gerekçe: Şam ülkeyi kontrol edemiyor
ABD Suriye'den çekilmeyi durdurdu; gerekçe: Şam ülkeyi kontrol edemiyor
3 Ekim 2025

ABD askeri varlığı esas olarak Suriye’nin kuzeydoğusunda SDG kontrolündeki bölgeler ve güneydoğudaki Al-Tanf üssünde konuşlu.

ABD’nin Suriye’deki askerî mevcudiyeti hâlâ büyük ölçekli bir savaş gücü değil, küçük birlikler ve hedef odaklı operasyon unsurları şeklinde.

(AEK)

Haseke
ABD ve Suriye abd üsleri Kuzey ve Doğu Suriye IŞİD saldırıları misilleme
