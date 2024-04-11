"Kuzeydoğu Suriye'de IŞİD canlanırken, Uluslararası Koalisyonun onu yenme kararlılığı zayıflıyor"

Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi (Kobanê) İslam Devleti'nin (IŞİD), Orta Doğu'da büyüyen güvenlik sorunları ve bölgedeki mülteci kamplarından üreyen radikal nüfusun çoğalmasından yararlanarak yeniden canlanmasının yakın olduğu konusunda uyardı.

Mazlum Abdi Al-Monitor ile yaptığı röportajda, ABD'nin kuzeydoğu Suriye'deki özerk yönetimine "anlamlı angajman" güvencesi vermesi ve ABD müttefiki yerel güçleri IŞİD'e karşı mücadelelerinde desteklemesi gerektiğini söyledi.

İsrail'in Gazze saldırısı IŞİD'in önünü açıyor

Abdi, ABD'nin İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşa odaklanmasıyla IŞİD'in Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yönelik saldırılarını artırmasının ve Suriye çölünün rejim kontrolündeki bölgelerinde varlığını genişleterek yeniden güç kazanmasının beklendiğini söyledi.

Abdi, ABD ile Kuzey Doğu Suriye Özerk Yönetimi'nin (AANES) savunma gücü olan SDG arasındaki bağlara karşın ABD'nin AANES'i Küresel Koalisyon'da resmi muhatap olarak resmen tanımayı reddetmesinin yarattığı güvenlik açıklarından IŞİD'in yararlandığı yorumunda bulundu.

Abdi'nin Al-Monitor'dan Amberin Zaman'la gerçekleştirdiği röportaj, Orta Doğu ve ötesindeki gelişmelerin IŞİD ile savaşa etkileri gelişen duruma dair fikir veriyor. Abdi, Şubat 2022'de Ukrayna'da başlayan savaşın ardından geçtiğimiz Ekim'de patlak veren Gazze savaşından beri IŞİD'in büyük ölçekli terör saldırılarının sorumluluğunu üstlendiğini kaydederek İran'ın Kirmanşah kentindeki büyük bombalama ve Moskova'da bir tiyatroya yönelik baskına değindi.

İsrail'in geçen hafta Şam'daki İran konsolosluğu binasına saldırısının durumu daha da karmaşık hale getirdiğini belirten Abdi: “IŞİD bize yönelik saldırılarını artırmak için [bölgesel] kaosu istismar ediyor." dedi. "Aynı zamanda İran'a bağlı milisler de Deyrizor başta olmak üzere Suriye rejim güçleriyle birlikte bize yönelik saldırılarını artırdı."

Türkiye'nin elindeki bölgeler IŞİD'e sığınak sağlıyor

SDG Geneş Komutanı, "Bu arada Kuzey Suriye'de Türkiye'nin elindeki Tel Abyad, Azez ve İdlib bölgeleri de IŞİD için güvenli bir sığınak sağlıyor" diye ekledi.

Bölgesel çatışma yayıldıkça durumun daha da kötüleşeceğini söyleyen Abdi, "Bu [tırmanışın artması] kimsenin çıkarına olmaz. Ancak bölgede tam da böyle bir sonuca yönelik kışkırtmalarda bulunan bazı güçler var.” dedi.

Ekonomik kriz de IŞİD'in

güçlenmesine katkıda bulunuyor

Mazlum Abdi, özerk kuzeydoğu da dahil Suriye'deki ekonomik krizin bir bütün olarak IŞİD'in güçlenmesine katkıda bulunduğunu ve Küresel Koalisyon'un bu duruma çözüm bulması gerektiğini söyledi.

“İşsizlik artıyor ve bu da IŞİD'e fayda sağlıyor, eleman bulmasını kolaylaştırıyor. Bu nedenle müttefiklerimizden çok daha fazla mali destek almamız gerekirken tam tersi oluyor" diyen Abdi, Fonlar azalırken "ABD liderliğindeki koalisyonun IŞİD'i yenme kararlılığı[nın] zayıfladı[ğına]" işaret etti.

Türkiye'nin sivil altyapıyı hedef alan ve milyonları temel olanaklardan mahrum bırakan kuzey ve doğu Suriye'ye yöneliki sürekli bombardımanının IŞİD'in üreme alanı haline gelen bölgenin kırılganlığını daha da artırdığını söyledi.

IŞİD tutukluları

Bu arada SDG, uluslararası alandan yeterli destek almaksızın bölgede IŞİD'li ailelerin bulunduğu mülteci kamplarını kontrol altında tutmaya çalışıyor. El Hol Kampı ve Roj Kampı, IŞİD'in 2018 başında uğratıldığı son yenilgiden bu yana IŞİD üyelerinin eş ve çocuklarını barındırıyor. Kamplarda büyüyen on binlerce kız ve erkek çocuksa IŞİD'in ideolojisinin etkisine girme riskiyle karşı karşıya.

Abdi, "Burada, El Hol'de, Roj'daki toplama kamplarında, daha da radikal IŞİD militanlarından oluşan yeni kuşak erkekler ve kız çocukları büyüyor ve kaçış planlarını yapıyor" dedi.

(AEK)