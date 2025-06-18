Kuzeydoğu Suriye: ABD dördüncü üssü de boşaltırken IŞİD boy gösteriyor

ABD'nin IŞİD (Irak ve Şam İslam Devleti) ile mücadele kapsamında Suriye'nin kuzeydoğusunda kurduğu iki üssü daha boşalttığı ve askeri varlığını azaltmayı sürdürdüğü ortaya çıktı.

Reuters'in haberine göre, geçtiğimiz hafta boşaltılan iki üssü gezen muhabirler her ikisinin de büyük oranda terk edilmiş olduğunu ve üslerin Washington'ın IŞİD'e karşı on yıldır desteklediği Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) bağlı küçük birimlerce korunduğunu gözlemlediler.

ABD önderliğindeki "müttefik" askeri koalisyonun barındığı üslerdeki güvenlik kameraları düşmüş ve kampları çevreleyen dikenli teller sarkmaya başlamıştı. Muhabirlerin üslerin birinde görüştükleri bir Kürt siyasetçi yerleşimde artık ABD askeri olmadığını söyledi. İkinci üsteki SDG muhafızları da askerlerin kısa süre önce ayrıldıklarını doğruladı ancak kesin bir tarih vermedi. Pentagon da ajansın yorum talebini geri çevirdi.

Reuters muhabirleri ABD'nin Haseke ilindeki El-Vezir ve Tel Baydar üslerinden çekildiğini ilk kez yerinde doğrulamış oldular. Kapanan son iki üsle birlikte Trump'ın iş başına gelmesinden bu yana ABD askerlerinin Suriye'de boşalttığı üs sayısı en az dörde yükseldi.



Trump yönetimi Haziran'da kuzeydoğu Suriye'deki askeri varlığını SDG'nin kontrol ettiği sekiz üsten bir üsse indireceğini söylemişti.

ABD yönetimi yılbaşından bu yana pek çok kez Suriye'den asker çekeceğini duyurdu ya da haberler sızdırıldı.

ABD Suriye'den yüzlerce asker çekiyor

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ne diyor?

Reuters SDG'nin, kuzeydoğu Suriye'deki mevcut asker sayısı ve açık ABD üsleriyle ilgili sorulara yanıt vermediğini bildirdi. Bununla birlikte bölgedeki ABD üslerinden El Şeddadi'de Reuters'a konuşan SDG komutanı Mazlum Abdi, bir üste birkaç yüz askerin bulunmasının İslam Devleti tehdidini kontrol altına almak için "yeterli olmayacağını" söyledi.

Abdi, "İslam Devleti tehdidi son zamanlarda önemli ölçüde arttı. Ancak bu ABD ordusunun planı. Bunu uzun zamandır biliyorduk [...] ve hiçbir boşluk olmamasını ve İslam Devleti üzerindeki baskıyı sürdürebilmemizi sağlamak için onlarla birlikte çalışıyoruz" dedi.

Abdi İran-İsrail çatışması konusunda yorum yapmadı

Reuters, İsrail'in İran'a hava saldırısını başlatmasından birkaç saat sonra Cuma günü konuşan Abdi'nin son İsrail-İran savaşının Suriye'yi nasıl etkileyeceği konusunda yorum yapmayı reddettiğini, yalnızca savaşın oraya sıçramamasını umduğunu ve bir ABD üssünde kendini güvende hissettiğini söylediğini aktardı.

İki SDG güvenlik kaynağı, röportajın üzerinden bir kaç saat geçmeden üç İran yapımı füzenin El Şeddadi üssünü hedef aldığını ve ABD savunma sistemlerince düşürüldüğünü Reuters'a söyledi.

IŞİD yeniden aktifleşiyor

IŞİD, Suriye'deki iç savaş sırasında 2014-2017 arasında Irak ve Suriye'nin geniş kesimlerine egemendi. Kontrol ettiği bölgelerde yerel halka dönük boyun eğdirme çabaları sırasında insanların başını keserek, Êzidi kadınları cariye pazarlarında satarak ve yabancı gazetecileri ve yardım görevlilerini infaz ederek İslami yönetim vizyonunu sergiledi.

IŞİD Suriye'deki kalesi Rakka ve Irak'taki kalesi Musul'dan yönettiği ölümcül saldırılarda Avrupa ve Orta Doğu ülkelerini de hedef almıştı.

80'i aşkın ülkeden oluşan ABD liderliğindeki "ittifak güçleri" IŞİD'i yenilgiye uğratmak ve alan hakimiyetini sona erdirmek için yıllarca süren kampanya sırasında Irak güçlerine ve SDG'yi destek verdi. Ancak Aralıkta Beşar Esad rejiminin diğer İslami güçlerce devrilmesinin ardından IŞİD yeniden canlandı.

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, Reuters'a IŞİD hücrelerinin Şam dahil birçok Suriye kentinde aktif hale geldiğini ve bir zamanlar Suriye rejimine karşı savaşmış bir grup yabancı cihatçının da IŞİD saflarına katıldığını söyledi.



Abdi'nin verdiği bilgiye göre, Esad'ın devrilmesinden sonraki kaos ortamında IŞİD Suriye rejim depolarından silah ve mühimmat da ele geçirmişti.



Bazı Kürt yetkililer, Reuters'a İŞİD'in kısa süre önce kapatılan ABD üsleri çevresinde daha açık bir şekilde hareket etmeye başladığını söyledi. IŞİD'in, bir zamanlar kalesi sayılan Deyr ez Zor ve Rakka kentleri dolaylarında boy gösterdiği belirlendi.

Abdi, Fırat Nehri'nin doğusunda SDG'nin kontrol ettiği bölgelerde IŞİD'in bir dizi saldırı düzenlediğini ve en az 10 SDG savaşçısını ve güvenlik görevlisini öldürdüğünü söyledi. Saldırılar arasında röportaj verdiği ABD üssü yakınlarındaki bir yolda petrol taşıyan tankerlerin oluşturduğu bir konvoya yönelik olarak yol kenarına yerleştirilen bomba da vardı.

(AEK)