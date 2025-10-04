Kuzeybatı Suriye'de ABD saldırısında bir cihatçı lider öldürüldü

ABD öncülüğündeki IŞİD Karşıtı Koalisyon'un 2 Ekim gece yarısı İdlib vilayetine düzenlediği hava saldırısında Iraklı, Ensar el-İslam grubunun eski komutanı Ebu Derda Kurdi öldürüldü.

Aracı insansız hava aracı tarafından birkaç kez hedef alınan Kurdi, peşpeşe gelen ikinci ve üçüncü saldırı sırasında vuruldu.

Haberlerde araçtan elde edilen kalıntıların saldırıda R9X "Ninja" füzesi kullanıldığını gösterdiği bildirildi.

Ensar el-İslam nedir?

Irak ve Suriye'de etkinlik gösteren cihatçı grup eylül 2001’de Güney Kürdistan'da (Irak) kurulmuştu. Cund el-İslam ve Kürdistan İslami Hareketi’nden kopan bazı grupların birleşmesiyle ortaya çıkan grubun kurucuları, El Kaide'nin görüşlerinden etkilenen Kürt cihatçılardı ve hedefleri, Güney Kürdistan’da Taliban tarzı bir İslam emirliği kurmaktı.

İlk merkezi İran sınırında Halepçe yakınındaki köyler olan grup 2003 ABD işgalinden sonra, Sünni direniş hareketine katıldı.

ABD güçlerine, KDP ve YNK’ye (Kürdistan Demokrat Partisi – Kürdistan Yurtseverler Birliği) ve daha sonra Şii hedeflere karşı intihar saldırıları, suikastlar ve bombalı eylemler düzenledi.

2004’te bazı unsurlar Ebu Musab ez-Zerkavi’nin El-Kaide Irak örgütüne katıldı; ancak Ansar el-İslam bağımsız hücreler de korudu.

2011'de Suriye İç Savaşı'nın başlamasından sonra Şam, Halep ve İdlib bölgelerine savaşçılar yollayarak etkinlik gösteren grup, IŞİD’den bağımsız kalmayı tercih etti; zaman zaman el-Kaide’nin Suriye kolu El-Nusra Cephesi'yle işbirliği yaptı. “Suriye rejimine ve Batılı işgalcilere karşı cihad” hedefiyle etkinlik gösterdi.

Grup ideolojik olarak El Kaide'ye yakın, bazı kadroları Afganistan’da El Kaide saflarında savaştı. 2013–2014’te bazı üyeleri IŞİD’e katılsa da bütünüyle IŞİD’e biat etmedi. IŞİD gibi “hilafet” ilan etmekten çok “emirlik” fikrini savundu.

Ensar el-İslam 2015–2017 arasında ABD öncülüğündeki koalisyon operasyonları, Kürt güçlerinin karşı hamleleri ve IŞİD’in sahadaki baskınlığı karşısında ciddi bir zayıflamaya uğradı. Birçok lideri öldürüldü veya yakalandı. Örgüt, halen Irak ve Suriye’nin kuzeyinde küçük gizli hücreler halinde sınırlı varlık gösteriyor.

ABD, BM ve AB tarafından terör örgütü olarak tanınan örgüt 2002’de Güney Kürdistan'da Kürt lider Berham Salih’e yönelik suikast girişimi ve çok sayıda saldırıyla biliniyordu.

Ensar el-İslam Şam Geçici Yönetimini tanımadı. Rejim ile hiyerarşik bağ ya da siyasi katılım göstermedi. İdeolojik olarak ise geçici hükümetin meşruiyetini tehdit eden, dışlanan bir unsurdu.