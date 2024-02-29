Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'nden saldırılarla ilgili açıklama

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi kontrolündeki bölgelere yönelik silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırıları sürüyor.

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi, dün (28 Şubat) TSK'nin saldırısında üç Süryani savaşçının ölmesiyle ilgili açıklama yaptı.

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Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, “Saldırıların amacı terörist gruplara karşı verdiğimiz mücadeleyi engellemek ve bölgede karışıklık çıkarmak,” diyen Özerk Yönetim, Dêrik bölgesine yönelik saldırıda Süryani İç Güvenlik Güçleri’nin (Sutoro) üç üyesinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Özerk Yönetim, "Bu saldırıların devam ettirilmesinin sadece Kuzey ve Doğu Suriye’yi hedef almadığı, ülkenin tamamında büyük bir kargaşa yaratmayı amaçladığını bölge halkları olarak, ateşkese katılan ülkeler ile Uluslararası Koalisyon ve Rusya devletine bir kez daha hatırlatıyoruz" dedi.

Suriye'nin kuzeydoğusunda SİHA saldırıları: Üç Süryani savaşçı hayatını kaybetti

(TY)