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Yayın Tarihi: 29 Şubat 2024 11:48
 ~ Son Güncelleme: 29 Şubat 2024 13:04
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Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'nden saldırılarla ilgili açıklama

“Bu saldırıların ülkenin tamamında büyük bir kargaşa yaratmayı amaçladığını bölge halkları olarak, ateşkese katılan ülkeler ile Uluslararası Koalisyon ve Rusya devletine bir kez daha hatırlatıyoruz.”

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'nden saldırılarla ilgili açıklama
Fotoğraf: npasyria.com

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi kontrolündeki bölgelere yönelik silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırıları sürüyor.

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi, dün (28 Şubat) TSK'nin saldırısında üç Süryani savaşçının ölmesiyle ilgili açıklama yaptı.

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Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, “Saldırıların amacı terörist gruplara karşı verdiğimiz mücadeleyi engellemek ve bölgede karışıklık çıkarmak,” diyen Özerk Yönetim, Dêrik bölgesine yönelik saldırıda Süryani İç Güvenlik Güçleri’nin (Sutoro) üç üyesinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Özerk Yönetim, "Bu saldırıların devam ettirilmesinin sadece Kuzey ve Doğu Suriye’yi hedef almadığı, ülkenin tamamında büyük bir kargaşa yaratmayı amaçladığını bölge halkları olarak, ateşkese katılan ülkeler ile Uluslararası Koalisyon ve Rusya devletine bir kez daha hatırlatıyoruz" dedi. 

Suriye'nin kuzeydoğusunda SİHA saldırıları: Üç Süryani savaşçı hayatını kaybetti
Suriye'nin kuzeydoğusunda SİHA saldırıları: Üç Süryani savaşçı hayatını kaybetti
28 Şubat 2024

(TY)

TSK SİHA Sutoro Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetim
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