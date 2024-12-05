Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'nden BM'ye çağrı: Til Koçer Sınır Kapısı açılsın

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi, Heyet-i Tahrir’uş Şam (HTŞ) ile Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) 27 Kasım’da başlattığı saldırıların ardından yüzbinlerce insanın yerinden göç etmek zorunda kaldığını açıkladı ve Birleşmiş Milletler'e (BM) çağrı yaptı.

Göçmen İşleri Dairesi’nden yapılan açıklamada, son iki günde Halep ve Afrin-Şehba kantonunda göç etmek zorunda bırakılan 10 binlerce kişinin Özerk Yönetime sığındığını duyurdu.

HTŞ öncülüğündeki saldırılarda 5. gün: Can kaybı 372’ye ulaştı

Rakka'nın birçok ilçesinde okulların geçici toplanma alanlarına dönüştürüldüğü belirtilen açıklamada, El-Firdaws ilçesindeki Hamida el-Tahir okulunda, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 270'i aşkın kişinin barındığı vurgulandı.

“Acil yardım çağrısı” yapan Özerk Yönetim, BM ve uluslararası kuruluşlara, insani yardımların geçirilebilmesi için Suriye ile Irak arasındaki Til Koçer Sınır Kapısı'nın açılması çağrısında bulundu.

Suriye'de sil baştan

HTŞ ve SMO hakkında ABD, BM ve Türkiye 27 Kasım’da başlayan Halep saldırısını yöneten HTŞ’yi “terör örgütü” olarak tanımlıyor. Selefi cihat örgütü HTŞ lideri Ebu Muhammed Golani (El Colani), 2011’de başlayan Suriye savaşının ilk aylarında El Kaide’nin Suriye kolu olan El Nusra Cephesi’nin de kurucu komutanıydı. IŞİD (Irak-Şam İslam Devleti) lideri Ebu Bekir El Bağdadi’ye yakınlığıyla bilinen Golani, komutanı olduğu El Nusra Cephesi’nin IŞİD’e bağlanmasını kabul etmedi ve 2015’te Rusya-İran-Türkiye arasında yapılan Astana görüşmelerinden faydalanarak El Kaide ve IŞİD’den tamamen koptu, İdlib’de kendi İslam Emirliği'ni kurdu. 28 Ocak 2017’ye kadar Cebhet-u Feth’il Şam (Şam’ın Fethi Cephesi) adı altında faaliyet gösteren HTŞ’nin çatısı altında toplanan örgütleri şöyle: Ensar’ul Din (Din Uğruna Savaşanlar), Ceyş’ul Sunne (Sünniler Ordusu), Liva’ul Hakk (Hak Alayı), Nureddin Zengi Hareketi, Ehrar’ul Şam (Şam Özgürlükçüleri), Ceyş’ul Izz (Onur Ordusu), Ceyş’ul Sunne (Sünniler Ordusu), Ceyş’ul Nasr (Zafer Ordusu). Öte yandan HTŞ saflarında eski IŞİD militanları da bulunuyor. Türkmen soylu Ebu Ammaş’ın başını çektiği Sultan Süleyman Şah Birliği, Sultan Murat Tugayı, Hamza Tugayı, Türkistan İslam Partisi, Millî Selamet Cephesi gibi Türkiye destekli örgütler de zaman zaman HTŞ saflarında veya onunla ittifak hâlinde ortak askerî harekatlarda yer alıyor. Suriye’nin kuzeyinde Türkiye himayesinde veya ondan destek gören Suriye Millî Ordusu ise bünyesinde yaklaşık 70-90 bin milisi barındırıyor. SMO’yu bünyesindeki örgütler ise şunlar: Ehrar’ul Şam, Ehrar’ul Şarkiyye, Feylak’ul Şam, Fırkat-ı Hamza, Fırkat-ı Sultan Murad, Özgür İdlib Ordusu, Cephet’ul Şamiye, Ceyş’ul İslam, Ceyş’ul Ahrar, Ceyş’ul Nasr, Ceyş’ul Şarkiyye ve Ceyş’ul Nukba. Kaynak: Faik Bulut: Suriye'de kaos: Halep işgali ve Türkiye’nin hesapları

(RT)