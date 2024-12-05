ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 5 Aralık 2024 17:01
 ~ Son Güncelleme: 5 Aralık 2024 17:32
2 dk Okuma

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'nden BM'ye çağrı: Til Koçer Sınır Kapısı açılsın

Özerk Yönetim, BM ve uluslararası kuruluşlara, insani yardımların geçirilebilmesi için Suriye ile Irak arasındaki Til Koçer Sınır Kapısı'nın açılması için çağrı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'nden BM'ye çağrı: Til Koçer Sınır Kapısı açılsın

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi, Heyet-i Tahrir’uş Şam (HTŞ) ile Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) 27 Kasım’da başlattığı saldırıların ardından yüzbinlerce insanın yerinden göç etmek zorunda kaldığını açıkladı ve Birleşmiş Milletler'e (BM) çağrı yaptı.

Göçmen İşleri Dairesi’nden yapılan açıklamada, son iki günde Halep ve Afrin-Şehba kantonunda göç etmek zorunda bırakılan 10 binlerce kişinin Özerk Yönetime sığındığını duyurdu.

HTŞ öncülüğündeki saldırılarda 5. gün: Can kaybı 372’ye ulaştı
HTŞ öncülüğündeki saldırılarda 5. gün: Can kaybı 372’ye ulaştı
1 Aralık 2024

Rakka'nın birçok ilçesinde okulların geçici toplanma alanlarına dönüştürüldüğü belirtilen açıklamada, El-Firdaws ilçesindeki Hamida el-Tahir okulunda, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 270'i aşkın kişinin barındığı vurgulandı.

“Acil yardım çağrısı” yapan Özerk Yönetim, BM ve uluslararası kuruluşlara, insani yardımların geçirilebilmesi için Suriye ile Irak arasındaki Til Koçer Sınır Kapısı'nın açılması çağrısında bulundu.

Suriye'de sil baştan
Suriye'de sil baştan
4 Aralık 2024

HTŞ ve SMO hakkında

ABD, BM ve Türkiye 27 Kasım’da başlayan Halep saldırısını yöneten HTŞ’yi “terör örgütü” olarak tanımlıyor.

Selefi cihat örgütü HTŞ lideri Ebu Muhammed Golani (El Colani), 2011’de başlayan Suriye savaşının ilk aylarında El Kaide’nin Suriye kolu olan El Nusra Cephesi’nin de kurucu komutanıydı.

IŞİD (Irak-Şam İslam Devleti) lideri Ebu Bekir El Bağdadi’ye yakınlığıyla bilinen Golani, komutanı olduğu El Nusra Cephesi’nin IŞİD’e bağlanmasını kabul etmedi ve 2015’te Rusya-İran-Türkiye arasında yapılan Astana görüşmelerinden faydalanarak El Kaide ve IŞİD’den tamamen koptu, İdlib’de kendi İslam Emirliği'ni kurdu.

28 Ocak 2017’ye kadar Cebhet-u Feth’il Şam (Şam’ın Fethi Cephesi) adı altında faaliyet gösteren HTŞ’nin çatısı altında toplanan örgütleri şöyle: Ensar’ul Din (Din Uğruna Savaşanlar), Ceyş’ul Sunne (Sünniler Ordusu), Liva’ul Hakk (Hak Alayı), Nureddin Zengi Hareketi, Ehrar’ul Şam (Şam Özgürlükçüleri), Ceyş’ul Izz (Onur Ordusu), Ceyş’ul Sunne (Sünniler Ordusu), Ceyş’ul Nasr (Zafer Ordusu).

Öte yandan HTŞ saflarında eski IŞİD militanları da bulunuyor. Türkmen soylu Ebu Ammaş’ın başını çektiği Sultan Süleyman Şah Birliği, Sultan Murat Tugayı, Hamza Tugayı, Türkistan İslam Partisi, Millî Selamet Cephesi gibi Türkiye destekli örgütler de zaman zaman HTŞ saflarında veya onunla ittifak hâlinde ortak askerî harekatlarda yer alıyor.

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye himayesinde veya ondan destek gören Suriye Millî Ordusu ise bünyesinde yaklaşık 70-90 bin milisi barındırıyor.

SMO’yu bünyesindeki örgütler ise şunlar: Ehrar’ul Şam, Ehrar’ul Şarkiyye, Feylak’ul Şam, Fırkat-ı Hamza, Fırkat-ı Sultan Murad, Özgür İdlib Ordusu, Cephet’ul Şamiye, Ceyş’ul İslam, Ceyş’ul Ahrar, Ceyş’ul Nasr, Ceyş’ul Şarkiyye ve Ceyş’ul Nukba.

Kaynak: Faik Bulut: Suriye'de kaos: Halep işgali ve Türkiye’nin hesapları

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi göç Birleşmiş Milletler
ilgili haberler
Erdoğan: İdlib, Hama ve Humus, hedef tabii ki Şam...
Bugün 15:08
/haber/erdogan-idlib-hama-ve-humus-hedef-tabii-ki-sam-302474
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Erdoğan: İdlib, Hama ve Humus, hedef tabii ki Şam...
Bugün 15:08
/haber/erdogan-idlib-hama-ve-humus-hedef-tabii-ki-sam-302474
Sayfa Başına Git