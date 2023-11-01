Kuzey ve Doğu Suriye önergesi iade edildi: Sorulamayacak sorular

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Ağrı Milletvekili Nejla Demir’in, 9 Ekim'de Türkiye'nin Kuzey ve Doğu Suriye'ye dönük saldırılarına ilişkin Meclis'e sunduğu soru önergesi iade edildi.

Meclis Başkanlığı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanıtlaması talebiyle verilen önerge için “kişisel görüşlerin yer aldığını” ve önergedeki soruların “sorulamayacak konular” kapsamına girdiğini öne sürdü.

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MA’nın haberine göre; Demir'in önergesinde, Türkiye'nin saldırılarında sivillerin zarar gördüğüne işaret edildi ve şöyle denildi: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Irak ve Suriye'ye yönelik operasyon açıklamalarından sonra Rojava'da 5 Ekim günü sivil yaşam alanlarına, buğday depolarına, hastanelere, elektrik santrallerine birçok hava saldırısı gerçekleştirildiği ve hava saldırılarında birçok sivilin hayatını kaybettiği basına yansımıştır. Çatışmalar sırasında savaş dışı kalmış kişiler ve sivil yerlerin hedeflenmesi Cenevre Sözleşmeleri uyarınca yasaklanmıştır. Savaş esnasında sivil halka, bina ve mallara saldırılması savaş suçu olarak kabul edilmektedir.”

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Önergede, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Gazze’de elektrik hizmeti gibi alt yapısı tesislerinin hedef alınmasına karşı “savaş suçu” açıklaması yaptığı ancak benzer saldırıların Kuzey ve Doğu Suriye’ye dönük yapıldığı hatırlatıldı.

Önergede şu sorulara yer verildi: * Türkiye tarafından, Kuzey Suriye’deki hava saldırılarında sivil yaşam alanlarına verilen zarar ve hayatını kaybeden sivillerin olması, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı değil midir? Bu saldırılara ne zaman son verilecektir? * Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Irak ve Suriye'ye yönelik operasyon açıklamalarından sonra Rojava'da 5 Ekim günü sivil yaşam alanlarına, buğday depolarına, hastanelere, elektrik santrallerine birçok hava saldırısı gerçekleştirilmesinin gerekçesi nedir? Söz konusu hava saldırılarında birçok sivilin hayatını kaybettiği bilinmekte midir? * Yirmi milyonu aşkın Kürdün yaşadığı Türkiye'yi taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uymaya; sınırın öte tarafında bulunan Kürtlere, Araplara, Çerkeslere, Süryani ve Türkmenlere yönelik saldırılara son vermeye ve uluslararası bir sorun haline gelmiş olan Kürt sorununu muhatapları ile birlikte barışçı bir çerçevede çözüme kavuşturmaya dair herhangi bir girişimde bulunacak mısınız? * Geçtiğimiz 72 saat içinde Türkiye’nin, Rojava’daki elektrik santralleri, su ve enerji tesisleri, hastaneler ve okulların da aralarında bulunduğu 145'ten fazla noktanın hedef alındığı doğru mudur? Bahse konu olan saldırıların IŞİD'in yenilgiye uğratılmasının ardından istikrarı sağlamak ve yerel halka hizmet etmek için çalışan sivil toplum kuruluşlarının ve kurumların çalışmalarına ve uluslararası çabalara yönelik bir girişim olduğu fikrine katılıyor musunuz? * Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi ya da Rojava Özerk Yönetimi’nin alt ve üstyapısının tahrip edilmesi savaş suçu değil midir?"

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(RT)