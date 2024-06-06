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DÜNYA
Yayın Tarihi: 6 Haziran 2024 11:30
 ~ Son Güncelleme: 6 Haziran 2024 13:25
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Kuzey ve Doğu Suriye'deki yerel seçimler ertelendi

Kuzey ve Doğu Suriye'de 11 Haziran'da yapılması planlanan yerel seçimler, "seçim propaganda süresi için ayrılan sürenin sınırlı olması nedeniyle" ağustos ayına ertelendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kuzey ve Doğu Suriye'deki yerel seçimler ertelendi
*Fotoğraf: RİC

Kuzey ve Doğu Suriye’de 11 Haziran'da yapılması planlanan yerel seçimler ertelendi.

Kuzey ve Doğu Suriye  Yüksek Seçim Komiserliği, ilk olarak 30 Mayıs'ta yapılması öngörülen seçimleri, "hazırlık süresinin yetersiz olması" gerekçesiyle 11 Haziran'a ertelemişti.

Komisyondan bugün yapılan açıklamada, seçimlerin ağustos ayına ertelendiği duyuruldu.

Komisyon, seçim sürecine katılan siyasi parti ve ittifakların talepleri doğrultusunda ve seçim sürecinin demokratik bir şekilde yürütülmesi amacıyla seçim tarihinin ertelenmesine karar verildiğini belirtti.

Siyasi partiler ve ittifakların, seçim propaganda süresi için ayrılan sürenin sınırlı olması nedeniyle erteleme talep ettiği ifade edildi.

Ayrıca, seçim sürecini izleyecek uluslararası gözlemcilerin bölgeye davet edilmesi için yeterli sürenin sağlanması da erteleme gerekçeleri arasında yer aldı.

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(RT)

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/haber/erdogan-kuzey-ve-dogu-suriye-de-yerel-yonetim-secimlerini-hedef-aldi-295964
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