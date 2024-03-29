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HABER
Yayın Tarihi: 29 Mart 2024 12:29
 ~ Son Güncelleme: 29 Mart 2024 12:50
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Kuzey ve Doğu Suriye 30 Mayıs’ta seçime gidiyor

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Yüksek Seçim Komiserliği, yerel seçimlerin 30 Mayıs’ta yapılacağını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kuzey ve Doğu Suriye 30 Mayıs’ta seçime gidiyor
*Fotoğraf: ANHA

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Yüksek Seçim Komiserliği, Rakka Toplumsal İşler Kurulu binasında ilk toplantısını gerçekleştirdi.

ANHA’nın haberine göre; toplantıda üç ofisin kurulması kararlaştırıldı ve kurulan ofislerin eş başkanları seçildi.

Ayrıca üç dilde hazırlanan komiserlik logosu da üyeler tarafından onaylandı.

Toplantının ardından yapılan açıklamada ise Komiserlik yerel seçimlerin 30 Mayıs’ta yapılacağını duyurdu. 

Rojavalı Kürtlerin seçimlere katılması ve oy vermesi çağrısı yapıldı.

2020'de yapılan nüfus sayımına göre bölgede mültecilerle birlikte 4.5 milyon insan yaşıyor. Bölgede, Kürt, Arap, Süryani, Türkmen, Çerkes, Ezîdî ve Ermeni halklar birlikte yaşıyor.

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(RT)

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Rojava
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