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Yayın Tarihi: 25 Kasım 2024 16:30
 ~ Son Güncelleme: 25 Kasım 2024 21:13
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Kuzey Suriye: Kürt güçleri ve SMO arasında çatışmalar tırmanıyor

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre, Türkiye destekli ‘Suriye Milli Ordusu’na bağlı gruplar ile YPG-YPJ öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri arasındaki çatışmalarda, 4’ü sivil olmak üzere 23 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi yaralandı.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Kuzey Suriye: Kürt güçleri ve SMO arasında çatışmalar tırmanıyor
*SMO’ya bağlı "Kurtuluş ve İnşa Hareketi" milisleri (Fotoğraf: X)

Ankara’nın Şam’la ilişkileri ‘normalleştirme’ çabalarını sürdürdüğü bir dönemde, sahada Türkiye destekli ‘Suriye Milli Ordusu’ (SMO, eski adıyla Özgür Suriye Ordusu/ÖSO) ile Demokratik Suriye Güçleri (DSG) arasındaki gerilim tırmanıyor.

Rusya’nın resmi haber ajansı TASS’a konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiev, Ankara ve Şam arasındaki normalleşmenin önündeki en büyük engelin Suriye’deki TSK varlığı olduğunu belirterek, Türkiye’nin “işgalci bir ülke gibi” hareket ettiğini savunmuştu.

Son bir haftada Suriye’nin kuzeyindeki cephe hatlarında karşılıklı sızma operasyonları, roket atışları ve topçu saldırıları yaşanırken, bu çatışmalar sivil ve askerî kayıplara yol açtı.

Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne (SOHR) göre, ‘Fırat Kalkanı’ (Azez-El Bab-Cerablus hattı), ‘Zeytin Dalı’ (Afrin ve çevresi) ile ‘Barış Pınarı’ (Tel Abyad/Girê Spî-Serêkaniyê/Resulayn hattı) bölgelerinde yaşanan çatışma ve saldırılarda 4’ü sivil, 19’u milis olmak üzere 23 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca 26’si sivil, 5’i milis olmak üzere toplam 31 kişi yaralandı.

SOHR verilerine göre, 17-24 Kasım tarihlerinde yaşanan gelişmelere dair detaylar şöyle:

  • 24 Kasım: DSG milisleri, El-Bab kırsalındaki El-Dağlabaş hattında SMO’ya bağlı “Kurtuluş ve İnşa Hareketi” (Ahrar’uş Şarkiyye) grubuna yönelik bir sızma operasyonu düzenledi. Çatışmada 15 SMO milisi öldü.
*Sızma operasyonunun gerçekleştiği bölge kırmızıyla gösteriliyor. Sarıyla gösterilen yerler DSG, kırmızıyla gösterilen yerler Suriye ordusu, yeşille gösterilen yerler ise TSK-SMO kontrolünde bulunuyor. (Harita: Liveuamap)
  • 24 Kasım: Sultan Süleyman Şah Tümeni tarafından Tel Rıfat’taki sivil yerleşimlere yapılan topçu atışları sonucu 10 sivil yaralandı.
  • 24 Kasım: TSK ve SMO’nun Halep’in kuzeyindeki Halise köyüne yönelik topçu saldırılarında Afrin’den göç eden bir sivil hayatını kaybetti, biri ağır olmak üzere üç çocuk yaralandı.
  • 24 Kasım: Suriye ordusu ve Kürt güçlerinin kontrolündeki bölgelerden El-Bab’a yapılan roket saldırılarında iki sivil hayatını kaybetti, 12 sivil yaralandı.
  • 24 Kasım: TSK’nin Tel Abyad kırsalındaki Kuberlik köyüne düzenlediği bombardıman sonucu bir çocuk hayatını kaybetti.
  • 23 Kasım: Tel Abyad’ın batı kırsalındaki Abduki köyü çevresinde SMO’ya bağlı gruplar ile DSG arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. TSK’nin topçu saldırıları sonucu iki DSG milisi öldü, diğerleri ise yaralandı. TSK’nin Karanfil, Kuberlik ve Haymar köylerine yönelik saldırılarında ise üç DSG milisi yaralandı.
  • 23 Kasım: Halep kuzeyindeki Kefer Haşer ve Kefer Kalbin köylerinde ‘Şam Cephesi’ ile DSG destekli ‘Afrin Kurtuluş Güçleri’ arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Çatışmalarda, Şam Cephesi'nden iki milis öldü, iki milis de yaralandı. SMO’ya bağlı gruplar, çatışmaların yaşandığı alanlarda askerî takviye gönderdi.
  • 19 Kasım: DSG, Tel Abyad’ın batısındaki Abdi Köy yakınlarında, TSK ve SMO’ya bağlı gruplara top atışları ve roket saldırıları düzenledi.
  • 18 Kasım: DSG, TSK ve SMO kontrolündeki Tel Abyad’a roket saldırıları düzenlendi.
  • 17 Kasım: TSK ve SMO’ya bağlı gruplar, Afrin kırsalındaki Akiba köyüne düzenledikleri topçu saldırısında 42 yaşındaki bir sivil yaralandı.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Suriye demokratik suriye güçleri suriye milli ordusu türkiye-suriye ilişkileri Kuzey Suriye
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