Kuzey Suriye'de SDG ve Türkiye'nin desteklediği gruplar arasındaki çatışmalar tırmanıyor

Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Münbiç'in güneydoğusundaki Ebu Kalkal kasabasına ve Şeş el-Bobna köyü eteklerine topçu saldırıları başlattığı bildirildi.

The Syrian Observer'in hükümet yanlısı "Hashtag Syria"dan aktardığı "yerel kaynaklar"a dayandırılan habere göre, topçu atışları sonrasında SDG'nin Türkiye'nin desteklediği grupların elinde tuttuğu mevzilere sızma girişimi yoğun çatışmalara yol açtı.

Mezopotamya Ajansı (MA) da SDG'nin Tişrîn Barajı çevresinde çarpıştığı güçlerin Türkiye ve güdümündeki Suriye Milli Ordusu (SMO) paramiliter grupları olduğunu yazdı.

MA çatışmaların SMO güçlerinin saldırlarına Minbic Askeri Meclisi’nin karşılık vermesi üzerine çatışmaların yoğunlaştığını belirtti. .

"Hashtag Syria", ağır ve orta çaplı silahların kullanıldığı çatışmalarda SMO güçlerinin Qaraqozaq doğrultusunda Bir Hasso köyünü hedef alarak topçu atışlarıyla SDG'ye karşılık verdiğini duyurdu.

SDG'nin sızma harekatıyla aynı sıralarda Münbiç'in doğu mahallelerinde çıkan çatışmalar da saatlerce sürdü ve bölgenin istikrarsızlığını artırdı.

Teşrin Barajı doğrultusunda, karşılıklı topçu atışları sonrasında da SMO güçlerinin baraj yakınındaki el-Saidin köyüne sızmaya çalıştığı ancak SDG'nin saldırıyı püskürttüğü bildirildi.

Alandan haber veren kaynakları çatışmalarda üç ölü ve birkaç yaralı olduğunu doğruladı. Ancak can kayıplarına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Tırmanan çatışmalar hedef alınan köylerdeki ailelerin yerlerinden edilmesine neden olurken sınır bölgelerinin açık savaş alanlarına dönüşebileceği yönündeki korkular artıyor.

Teşrin Barajı yakınlarında yaşayanların yaşam koşullarının, dinmeyen bombardımanların güvenliklerini ve geçim kaynaklarını tehdit etmesi dolayısıyla giderek zorlaştığı haber verildi.

(AEK)