ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 15 Temmuz 2025 20:05
 ~ Son Güncelleme: 15 Temmuz 2025 21:50
1 dk Okuma

Kuzey Suriye'de IŞİD saldırısı: Asayiş güçlerinden 5 kişi öldürüldü

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetim (AANES) bölgesinde Haseke kentinde asayiş noktasına IŞİD tarafından düzenlenen saldırıda 5 asayiş görevlisi öldürüldü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kuzey Suriye'de IŞİD saldırısı: Asayiş güçlerinden 5 kişi öldürüldü
Haseke, kent merkezinde Marşo Caddesi'nden görünüş

Güney Haseke kırsalında Daşişa yolunda asayiş kontrol noktalarına IŞİD'in yönelttiği saldırı sonucunda 5 asayiş görevlisi öldürülürken saldırganlar olaydan kaçarak izlerini kaybettirdi.

Birleşik Krallık'tan yayın yapan insan hakları gözlem grubu Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), saldırıya ilişkin yorumunda IŞİD'in "saflarını yeniden pekiştirmeyi ve kaos ortamı yaratmayı" amaçladığını bildirdi.

SOHR'un kayıtlarına göre, bu yılın ilk gününden bu yana Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetim bölgesinde IŞİD 126 saldırı düzenledi. Silahlı saldırılar, hedefli suikastlar ve bombalamalarda Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) 34 muharip, 9 sivil ve 8 IŞİD militanı toplam 51 kişi öldürüldü.

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, ABD güçlerinin bölgeyi terk etme kararının oluşturduğu  güvenlik açığının IŞİD tehdidini büyüteceğine ilişkin olarak pek çok uyarıda bulunmuştu.

Kuzeydoğu Suriye: ABD dördüncü üssü de boşaltırken IŞİD boy gösteriyor
ABD HIZLA ÇEKİLİYOR
Kuzeydoğu Suriye: ABD dördüncü üssü de boşaltırken IŞİD boy gösteriyor
18 Haziran 2025
"Kuzeydoğu Suriye'de IŞİD canlanırken, Uluslararası Koalisyonun onu yenme kararlılığı zayıflıyor"
MAZLUM ABDİ UYARDI
"Kuzeydoğu Suriye'de IŞİD canlanırken, Uluslararası Koalisyonun onu yenme kararlılığı zayıflıyor"
11 Nisan 2024

(AEK)

Haber Yeri
Haseke
Suriye AANES sohr Haseke IŞİD sdg
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git