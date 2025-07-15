Kuzey Suriye'de IŞİD saldırısı: Asayiş güçlerinden 5 kişi öldürüldü

Güney Haseke kırsalında Daşişa yolunda asayiş kontrol noktalarına IŞİD'in yönelttiği saldırı sonucunda 5 asayiş görevlisi öldürülürken saldırganlar olaydan kaçarak izlerini kaybettirdi.

Birleşik Krallık'tan yayın yapan insan hakları gözlem grubu Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), saldırıya ilişkin yorumunda IŞİD'in "saflarını yeniden pekiştirmeyi ve kaos ortamı yaratmayı" amaçladığını bildirdi.

SOHR'un kayıtlarına göre, bu yılın ilk gününden bu yana Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetim bölgesinde IŞİD 126 saldırı düzenledi. Silahlı saldırılar, hedefli suikastlar ve bombalamalarda Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) 34 muharip, 9 sivil ve 8 IŞİD militanı toplam 51 kişi öldürüldü.

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, ABD güçlerinin bölgeyi terk etme kararının oluşturduğu güvenlik açığının IŞİD tehdidini büyüteceğine ilişkin olarak pek çok uyarıda bulunmuştu.

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(AEK)