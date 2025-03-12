Kuzey Star Tersanesi işçileri hakları için direnişte

İstanbul Tuzla’da Kuzey Star Tersanesi’nde işten çıkartılan 14 işçi, ödenmeyen ücretleri ve hakları için sekiz gündür direniyor.

Tuzla’da yer alan Kuzey Star Tersanesi, Aralık ayından bu yana ücretlerini ödemediği işçileri, iş bittiği gerekçesiyle işten çıkarttı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiyecilik ve Antrepoculuk İşçileri Sendikası (Limter-İş) üyesi işçiler 5 Mart’ta tersane önünde eyleme başladı.

DİSK Limter-İş Genel Sekreteri Hakkı Demiral ve işten çıkartılan işçi Yavuz Aksakal, Kuzey Star Tersane önünde devam eden direnişi bianet’e anlattı.

“Tüm haklarımızı alana kadar buradayız”

Altı yıldır Kuzey Star Tersanesi’nde çalışan Yavuz Aksakal, işten çıkartılma gerekçelerinin “işin olmaması” gösterildiğini söyledi.

“İşin olmaması tamamen patronların kurguladığı bir durum” diyen Aksakal şöyle konuştu:

“İşin olup olmadığı tamamen taşeron firmanın inisiyatifine bağlı. Örneğin, içeride iş var ama taşeron firma, karşı tarafın talebi olmadığı gerekçesiyle işçiyi otomatik olarak işten çıkarabiliyor. 8 günlük direnişimiz boyunca 500’ün üzerinde çalışan alındı.”

Tersanelerdeki çalışma koşullarının çok ağır olduğunu belirten Aksakal, “Maalesef bu durum kimsenin umurunda değil. Uzun mesailerde, çok zor şartlar altında çalışıyoruz” dedi.

Aksakal, direnişlerine ilk günkü kararlılıkta devam ettiklerini belirterek, “Haklarımızı almadan tersane önünden ayrılmayı düşünmüyoruz. Ben, arkadaşlarım ve sendikamız, tüm haklarımızı alana kadar burada kalacağız” dedi.

Kuralsız, yasa dışı çalışma bölgesi: Tuzla Tersaneleri

DİSK Limter-İş Genel Sekreteri Hakkı Demiral, Tuzla’daki tersanelerde kural ve yasa dışı bir çalışma düzeni olduğu belirterek “Tuzla tersaneleri denince akla gelen ilk şey kuralsızlık oluyor” dedi.

Bölgede 25 bin işçi çalıştığını aktaran Demiral, 24 bin işçinin taşeron firmalarda çalıştığını vurguladı. Demiral, taşeron işçi çalıştırmanın sorunlarına ilişkin şöyle konuştu:

“24 bin taşeron işçisinin sigortası, aldıkları gerçek ücret üzerinden yatırılmıyor. Ücretler tamamen devletin, Çalışma Bakanlığı’nın bölge müfettişlerinin gözü önünde, açık bir şekilde yanlış beyan ediliyor. Örneğin, bir işçi 60 bin TL maaş alırken, bu maaş 20.000-22.000 TL gibi gösterilip asgari ücret üzerinden sigorta yatırılıyor. Maaşın bir kısmı bankaya yatırılırken geri kalanı elden veriliyor. Bu durum işçinin kıdem tazminatına, emekli maaşına ve diğer tüm haklarına olumsuz yansıyor. Çünkü tazminat ve emeklilik hesaplamaları asgari ücret üzerinden yapılıyor. Tüm bu kuralsızlığa karşı sürekli mücadele ediyoruz. Ancak taşeron sisteminin yarattığı keyfi uygulamalar nedeniyle işçiler artık dayanamaz hale geldi.”

Demiral, direnişlerinin dördüncü gününde işçilere resmi hesaptan asgari ücret tutarındaki maaşlarının, yedinci gününde ise işçilerin elden ödenen ücretlerinin farklı bir hesaptan yatırıldığını söyledi.

İşçilerin tüm alacaklarının sendika avukatı tarafından hesaplanıp şirkete iletildiğini söyleyen Demiral, patron tarafından diğer işçilere emsal oluşturmaması için kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmediğini ekledi.

"Ödemeler tamamen usulsüzdür"

İşçilerin maaşının asgari ücret üzerinden gösterilip kalan ücretlerin elden ödenmesi usulsüzlüğünün bakanlık tarafından da bilindiğini vurguladı ve ekledi:

“Bankaya yatan bu ödemeler tamamen usulsüzdür. İşçilerin hesaplarına yatırılan paralar, sanki bir borç ödemesi ya da avansmış gibi gösteriliyor. Oysa bunlar işçilerin alın terinin karşılığı olan maaşlarıdır. Çalışma Bakanlığı gelip burada gerçekten bir denetim yapsa, herhangi bir tersaneye gitmeden, sadece yolda bir işçiye “Senin maaşın ne kadar?” diye sorsa, işçi “60.000 TL alıyorum ama sigortam asgari ücret üzerinden yatıyor” diyecektir. Bu sistem tamamen biliniyor. Devlet, Çalışma Bakanlığı, müfettişler, herkes bu düzeni görüyor. Ancak kimse müdahale etmiyor.”

İstifa dilekçesi yok kodu var

Tersanedeki işverenlerin işçilerin işten çıkartmasına rağmen SGK’ye işten çıkış kodunu ‘istifa’ olarak bildirdiğini söyleyen Limter-İş avukatı Önder Özgür şöyle konuştu:

“SGK'ye işten çıkış bildirimini işveren yapıyor. İşçinin herhangi bir dahili yok. Yasalar da işverene, burada geniş özgürlük alanı tanıdığı için işveren istediği şekilde, istediği kodu bildiriyor. Ancak işçi dava açarsa bu kod değiştiriliyor. Kuzey Star Tersanesi’ndeki işçiler için de durum bu şekilde. Herhangi bir istifa dilekçesi yok iken işçilerin işten 03 kod ile çıkarılıyor. Bu durum tersanelere yerleşmiş bir uygulama.”

Kod 03: Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)

(AD)