Kuzey Ormanları Savunması: Beton santrali istemiyoruz

Kuzey Ormanları Savunması’nın ve Uskumruköy sakinlerinin çağrısıyla bir araya gelen yaşam savunucuları, Kuzey Ormanları’nın Sarıyer Uskumruköy mevkiini işgal eden kaçak beton santrali önünde eylemdeydi.

Bu 25. eylem. Ağustos ayından beri doğayı tahrip eden kaçak beton santrali hakkında ilgili tüm resmi kurumlara yapılan başvuruların sonuçsuz kaldığını söyleyen yaşam savunucuları daha sonra Sarıyer Belediyesi önüne gitti.

"Mülksüzleşme riski ile karşı karşıyayız"

Kaçak beton santralinin Sarıyer Belediyesi yetki sınırları içinde bulunduğunu ifade eden yaşam savunucuları burada bir açıklama yaptı. Ardından belediyeye imza dilekçeleri teslim edildi.

Sarıyer Belediyesi önünde yapılan açıklamayı Ruhan İkeda yaptı ve şöyle dedi:

"Santralin kaçak olmasının ötesinde halkın yaşam alanlarını ilgilendiren daha büyük bir sorunun varlığı tüm gerçekliğiyle önümüzde durmaktadır."

"Boğaziçi Beton santralinin beslediği Sarıyer – Kilyos Tüneli, İstanbul’un en büyük doğal ekosistemi ve oksijen kaynağı olan Kuzey Ormanlarını parçalayan, barındırdığı canlıları tehdit eden ve şehrin yaşam kalitesini düşüren; Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Havalimanı, Kanal İstanbul Projesi gibi eko-kırım projeleri, beraberinde yapılaşmayı muazzam düzeye çıkaracaktır. Bu da yetmezmiş gibi kentsel dönüşüm ve rezerv yasası ile İstanbul’un havasını, suyunu zehirleyecek, tarım arazilerini yok edecek ve vatandaşlar için mülksüzleşme ve göç riski taşıyan bir durum ile karşı karşıyayız."

"lk bakıldığında tam olarak anlaşılmayan çok tehlikeli boyuttaki bu yasal düzenleme tamamen rantiye yasasıdır. Hatay ve İstanbul halkı bu düzenleme ile yaşadığı evlerden olma tehditine bire bir tanık olmuştur."

"Üsküdar İlçesi’nde yapılan uygulama kamuoyunun dikkatini çekmiş ve vatandaşları endişeye sevketmiş, hukuk devleti kavramını sorgulamaya itmiştir. Daha önceki bildirimimize ve Sarıyer Belediyesi’ne verdiğimiz sorgulama ve imza metinlerinin cevabını almış değiliz."

"Başvurularımız yanıtsız kalıyor"

"Tarafımızca Sarıyer Belediye Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğüne yaptığımız başvurular sonucunda İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Yönetmeliğinin 21. Maddesi kapsamında açılma ruhsatının olup olmadığının incelenmesi talep edilmiştir."

"Beton santrali inşaatının ruhsatsız olduğu bilgisi yaptığımız bu başvuru neticesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi tarafından doğrulanmış, ruhsatsız kaçak inşaata karşı işlem yapılacağı bilgisi resmi cevap olarak paylaşılmıştır."

"Yaptığımız başvurular sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü tarafından Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İçtaş Beton Santrali) unvanlı iş yerinin ruhsatsız olarak hazır beton santrali konusunda faaliyetine devam ettiği tespit edilmiştir."

"Sariyer'e doğan SİT alanına sahip çıkın"

Açıklamanın sonunda Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Sevgi Atalay’a seslendiler:

Bir yerel belediye olarak hizmet etmekle yükümlü olduğu halkının menfaatlerini görmeyen, kaçak beton santraline karşı durması gereken Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Sevgi Atalay’a sesleniyoruz:

"Bu çağrımızı geçiştirmeyin ve Sarıyer halkına hesap verin. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre korunması zorunlu sit alanlarına sahip çıkın. Bir an önce ruhsatsız beton santraline karşı işlem yaptığınızı bize bildirin. Sarıyer’in doğal SİT alanlarına sahip çıkın ve rantsal dönüşüm yasası ile bölgede doğayı katledecek yeni rezerv alanları ilan edildiği takdirde yanımızda yer alın."

KUZEY ORMANLARI ARAŞTIRMA DERNEĞİ Kuzey Ormanları: Rant projeleri 317 çevre tehdidine neden oldu

(EMK)