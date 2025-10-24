Kuzey Kıbrıs’ın yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ant içti

19 Ekim’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 62.76 oranında oy alarak Kuzey Kıbrıs’ın 6. Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman, bugün Meclis’te düzenlenen törende ant içti.

Törene, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kuzey Kıbrıs Yüksek Mahkeme Başkanı ve aynı zamanda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Bertan Özerdağ, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bürokratlar, siyasetçiler ve diğer davetliler katıldı.

Nilden Bektaş Erhürman da eşinin yemin törenindeki yerini aldı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel, Erhürman’ı tebrik ederken; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilân etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı almalıdır,” demişti.

KUZEY KIBRIS CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ Sosyal demokrat aday Tufan Erhürman seçimi kazandı

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler tarafından karşılanan Erhürman, önce askeri birliği selamladı; ardından Meclis Genel Kurul Salonu’na gelerek Cumhurbaşkanlığı yemini etti.

Yemin metni

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı resmî X hesabının aktardığına göre, Erhürman, yemin metninde şöyle dedi:

“Devletin varlığını ve bağımsızlığını, yurdun ve halkın bölünmez bütünlüğünü, halkın kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti Atatürk ilkelerine bağlı kalacağıma, halkımın refah ve mutluluğu için çalışacağıma, her yurttaşın insan haklarından ve temel hak ve özgürlüklerden yararlanması ülküsünden ve anayasa ve yasalara bağlılıktan ayrılmayacağıma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma namusum ve şerefim üzerine ant içerim.”

Erhürman’ın yemin etmesinin ardından Genel Kurul Salonu’nda İstiklâl Marşı okundu. (TY)