biamag
Yayın Tarihi: 24 Ekim 2025 13:25
 ~ Son Güncelleme: 24 Ekim 2025 13:29
2 dk Okuma

Kuzey Kıbrıs’ın yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ant içti

Törene, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.

BİA Haber Merkezi

Kuzey Kıbrıs’ın yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ant içti
Fotoğraf: Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı resmî X hesabı

19 Ekim’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 62.76 oranında oy alarak Kuzey Kıbrıs’ın 6. Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman, bugün Meclis’te düzenlenen törende ant içti.

Törene, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kuzey Kıbrıs Yüksek Mahkeme Başkanı ve aynı zamanda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Bertan Özerdağ, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bürokratlar, siyasetçiler ve diğer davetliler katıldı.

Nilden Bektaş Erhürman da eşinin yemin törenindeki yerini aldı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel, Erhürman’ı tebrik ederken; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilân etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı almalıdır,” demişti.
Sosyal demokrat aday Tufan Erhürman seçimi kazandı
KUZEY KIBRIS CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ
Sosyal demokrat aday Tufan Erhürman seçimi kazandı
19 Ekim 2025

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler tarafından karşılanan Erhürman, önce askeri birliği selamladı; ardından Meclis Genel Kurul Salonu’na gelerek Cumhurbaşkanlığı yemini etti.

Yemin metni

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı resmî X hesabının aktardığına göre, Erhürman, yemin metninde şöyle dedi:

“Devletin varlığını ve bağımsızlığını, yurdun ve halkın bölünmez bütünlüğünü, halkın kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti Atatürk ilkelerine bağlı kalacağıma, halkımın refah ve mutluluğu için çalışacağıma, her yurttaşın insan haklarından ve temel hak ve özgürlüklerden yararlanması ülküsünden ve anayasa ve yasalara bağlılıktan ayrılmayacağıma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma namusum ve şerefim üzerine ant içerim.”

Erhürman’ın yemin etmesinin ardından Genel Kurul Salonu’nda İstiklâl Marşı okundu. (TY)

Tufan Erhürman kimdir?
Tufan Erhürman kimdir?
19 Ekim 2025
tufan erhürman Kuzey Kıbrıs kuzey kıbrıs cumhurbaşkanlığı seçimleri cevdet yılmaz
ilgili haberler
“Ortadoğu’nun yeniden dizayn edilmesi Kıbrıs’ı doğrudan etkiliyor”
20 Ekim 2025
Bahçeli Kuzey Kıbrıs seçim sonuçlarını tanımadı
19 Ekim 2025
Tufan Erhürman kimdir?
19 Ekim 2025
KUZEY KIBRIS CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ
Sosyal demokrat aday Tufan Erhürman seçimi kazandı
19 Ekim 2025
bu haberin uzantıları
Erdoğan: Barışın ve kardeşliğin egemen olduğu Türkiye’yi inşa ve ihya edelim
24 Ekim 2025
