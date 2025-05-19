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DÜNYA
Yayın Tarihi: 19 Mayıs 2025 17:28
 ~ Son Güncelleme: 19 Mayıs 2025 17:32
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Kuzey Kıbrıs, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının konut alma hakkını artırdı

Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları artık Kuzey Kıbrıs’ta 6 daire ve 3 müstakil ev/villa satın alabilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kuzey Kıbrıs, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının konut alma hakkını artırdı
Fotoğraf: Canva

Kuzey Kıbrıs Hükümeti "Yasa Gücünde Kararname" çıkararak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının konut alma haklarını artırdı.

Resmî Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, daha önce Kuzey Kıbrıs'tan 3 daire veya 1 müstakil ev/villa alma hakkı bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu hakları, 6 daireye ve 3 müstakil ev/villaya yükseltildi.

Kuzey Kıbrıs’ın çıkardığı kararname ile diğer yabancıların da konut alma haklarında düzenleme yapıldı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, daha önce Kuzey Kıbrıs’tan 1 daire veya 1 müstakil ev/villa alabilen Türkiye dışındaki yabancı ülkelerin vatandaşlarının bu hakkı, 3 daire veya 2 müstakil ev/villaya çıkarıldı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Kuzey Kıbrıs KKTC Türkiye Kuzey Kıbrıs-Türkiye ilişkileri resmi gazete
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