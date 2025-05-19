Kuzey Kıbrıs, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının konut alma hakkını artırdı

Kuzey Kıbrıs Hükümeti "Yasa Gücünde Kararname" çıkararak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının konut alma haklarını artırdı.

Resmî Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, daha önce Kuzey Kıbrıs'tan 3 daire veya 1 müstakil ev/villa alma hakkı bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu hakları, 6 daireye ve 3 müstakil ev/villaya yükseltildi.

Kuzey Kıbrıs’ın çıkardığı kararname ile diğer yabancıların da konut alma haklarında düzenleme yapıldı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, daha önce Kuzey Kıbrıs’tan 1 daire veya 1 müstakil ev/villa alabilen Türkiye dışındaki yabancı ülkelerin vatandaşlarının bu hakkı, 3 daire veya 2 müstakil ev/villaya çıkarıldı. (TY)