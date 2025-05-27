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Yayın Tarihi: 27 Mayıs 2025 16:51
 ~ Son Güncelleme: 27 Mayıs 2025 16:53
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Kuzey Kıbrıs'ta 'başörtüsü tüzüğü" protestosu sürüyor

Kuzey Kıbrıs'ta öğretmenler yarın grev yapacak. Öğretmenler bir süredir, uygulamaya konulmak istenen başörtüsü tüzüğüne tepki gösteriyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kuzey Kıbrıs'ta 'başörtüsü tüzüğü" protestosu sürüyor
Fotoğraf: thecradleturkiye.com

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, tarafından yapılan açıklamada "başörtüsü tüzüğüne" tepki gösteren  öğretmenlerin Eğitim Bakanlığı tarafından baskı ve tehdide uğradığını belirterek, yarın Bekirpaşa Lisesi’nde greve gideceklerini duyurdu

Yazılı açıklamada, yarın (28.05.2025) 7.55-13.05 saatleri arasında Bekirpaşa Lisesinde grevde olacaklarını duyurudan Eylem, "Atatürk ilkeleri doğrultusunda laik, bilimsel eğitim mücadelesini sürdüreceğiz. Laik, bilimsel eğitimi savunduğu için öğretmeni cezalandırmak isteyen, tehdit eden; öğretmene baskı yapanlara boyun eğmeyeceğiz, direnmeye devam edeceğiz. Aydın, ilerici öğretmeni susturamayacak, sindiremeyeceksiniz” dedi.

Eylem açıklamada, "Bakanlık müdürleri aracılığıyla bir baskı sistemi kurulmuş ve öğretmenlerin aileleri dahi aranmaya başlanmıştır. Bakanlık, siyasi İslam dayatmacılarının emir eri olarak görev yapmaktadır" görüşüne yer verdi.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
Kıbrıs KKTC başörtüsü
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