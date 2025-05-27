Kuzey Kıbrıs'ta 'başörtüsü tüzüğü" protestosu sürüyor

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, tarafından yapılan açıklamada "başörtüsü tüzüğüne" tepki gösteren öğretmenlerin Eğitim Bakanlığı tarafından baskı ve tehdide uğradığını belirterek, yarın Bekirpaşa Lisesi’nde greve gideceklerini duyurdu

Yazılı açıklamada, yarın (28.05.2025) 7.55-13.05 saatleri arasında Bekirpaşa Lisesinde grevde olacaklarını duyurudan Eylem, "Atatürk ilkeleri doğrultusunda laik, bilimsel eğitim mücadelesini sürdüreceğiz. Laik, bilimsel eğitimi savunduğu için öğretmeni cezalandırmak isteyen, tehdit eden; öğretmene baskı yapanlara boyun eğmeyeceğiz, direnmeye devam edeceğiz. Aydın, ilerici öğretmeni susturamayacak, sindiremeyeceksiniz” dedi.

Eylem açıklamada, "Bakanlık müdürleri aracılığıyla bir baskı sistemi kurulmuş ve öğretmenlerin aileleri dahi aranmaya başlanmıştır. Bakanlık, siyasi İslam dayatmacılarının emir eri olarak görev yapmaktadır" görüşüne yer verdi.

(Mİ)