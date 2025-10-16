Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri: CTP ve lideri Erhürman önde gidiyor

Kuzey Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri 19 Ekim 2025 Pazar günü yapılacak. Ülkede parlamento ve başkanlık seçimleri aynı tarihte yapılmıyor. Milletvekili genel seçimleri tarihi olarak 24 Mayıs 2026 Pazar günü belirlenmişti.

Yarış Erhürman ile Tatar arasında

Kamuoyu yoklamaları başkanlık yarışının mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi lideri Tufan Erhürman arasında geçeceğini, yarışın birinci turda bitmesi halinde Erhürman'ın kazanması olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor.

KKTC’de cumhurbaşkanı doğrudan halk oyuyla seçiliyor; mutlak çoğunluğu, oy kullananların yüzde 50'den fazlasının oyunu alma koşulu aranan birinci turda bir adayın kazanamaması halinde en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur yapılacak.

Seçimin ikinci tura kalması halinde "bir hafta içinde", büyük olasılıkla 26 Ekim Pazar günü tekrarlanması bekleniyor

KKTC’nin uluslararası statüsü, Kıbrıs Sorunu ve Türkiye ile ilişkiler her zaman seçim kampanyalarının ana eksenlerini oluşturuyor.

Başlıca adaylar ve politik tutumları

Kuzey Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanlığında iddialı olan başlıca partiler ve adayları şöyle diziliyor:

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), lideri Tufan Erhürman'ı aday gösteriyor. CTP sosyal demokrat bir parti, siyasal reform ve yönetişim iyileştirmeleri, idarede şeffaflık, liyakat ve ekonomik krizle mücadele hedeflerini öne çıkarıyor.

Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) adayı, mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "bağımsız adayım" diyerek yarışıyor ama partisinden destek almaya devam ediyor. “Sağduyu Mutabakatı” çatısı altında UBP, Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) tarafından destekleniyor. Egemen eşitlik modeli temelinde iki devletli (Rum ve Türk) çözümü savunuyor.

Erhan Arıklı liderliğindeki, Tatar'ı destekleyen Yeniden Doğuş Partisi (YDP), kendisini milliyetçi olarak tanımlıyor. Türkiye ile güçlü bağlar ve “eşit ilişki” vurgusuyla KKTC’nin varlığını savunuyor.

Fikri Ataoğlu liderliğindeki gene Tatar'ı destekleyen Demokrat Parti (DP), kendisini muhafazakâr olarak tanımlıyor, söylemine milliyetçi tonlar egemen.

Bağımsız adaylar arasında Mehmet Hasgüler ve Arif Salih Kırdağ'ın adları öne çıkıyor. Özellikle Hasgüler, Kuzey Kıbrıs siyasetinin iki egemen blok halinde ayrışmasına “üçüncü yol” önerisiyle karşı çıkıyor.

Merkez siyasete alternatif küçük sol/sosyalist partiler arasında Birleşik Kıbrıs Partisi, birleşik Kıbrıs çözümünü savunuyor.

Kamuoyu araştırmalarında Erhürman önde

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS) verilerine göre, 2025 anketlerinde Tufan Erhürman'ın yaklaşık yüzde 50,4 ile önde olduğu, Ersin Tatar’ın ise yüzde 40,6’da kaldığı belirtiliyor.

Aynı ankete göre, bu pazar seçim olsa parlamentoda CTP yüzde 42,25 ile birinci parti UBP ise yüzde 34,21 ile ikinci sırada gözüküyor.

Cumhurbaşkanlığı yarışının esas olarak Ersin Tatar ve Tufan Erhürman arasında geçeceği, yarışta katılım oranının belirleyici olacağı öngörülüyor.

Seçim birinci turda biterse Erhürman kazanacak

Kamuoyu araştırmalarına göre, Tufan Erhürman’ın düşük bir farkla ilk turda kazanma ihtimali mevcut. Ancak bu farkın kararsız oyların dağılımına, kampanya dinamiklerine, belirli bölgelerdeki oy tercihlerine ve seçim katılımına bağlı olarak eriyebileceği de ifade ediliyor.

Diğer adayların (Hasgüler ve diğer bağımsızlar) bloklardan hatırı sayılır oy çekmeleri hâlinde ikinci tura gidilmesi olasılığı artıyor.

Kamuoyu araştırmaları şu anda özellikle kararsız oyların büyük kısmının kendisine yönelmesi ve kampanyasının sorunsuz yürümesi halinde Erhürman'ı avantajlı gösteriyor.

Tatar’ın avantajıysa, Ankara'nın arkasında durması, devlet kurumlarının kendisini kayırması ve “istikrar” beklentilerine daha çok hitap etmesi olarak belirleniyor.

Bağımsız adayların nispeten düşük oy almaları olasılığı yüksek görünse de stratejik bölgelerde sürpriz yaratarak ikinci turda dengeyi değiştirmeleri olasılığından söz ediliyor.

Seçimde oy kullanacak seçmen sayısı, 218 bin 313 olarak açıklandı.

(AEK)