HABER
Yayın Tarihi: 3 Aralık 2025 13:50
 ~ Son Güncelleme: 3 Aralık 2025 13:52
2 dk Okuma

Kuzey İrlanda’da ‘Yeni Cumhuriyetçi Hareket’e soruşturma

Yeni kurulan hareket; Newry, Mourne ve Down’daki belediye meclis üyelerini “göçmen politikaları” nedeniyle hedef aldıklarını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

Videodan ekran görüntüsü.

Kuzey İrlanda Polis Servisi (PSNI), Newry, Mourne ve Down bölgesindeki seçilmiş yerel temsilcileri tehdit eden ve göçmen karşıtı “Yeni Cumhuriyetçi Hareket” (New Republican Movement) adlı gruba ilişkin soruşturma başlattı.

Tehditler, sosyal medyada dolaşan bir videoda, İrlanda bayrağı önünde silahlı ve balaklavalı üç kişi tarafından dile getirildi. Videodaki bir kişi, bölgedeki meclis üyelerinin “göçmen politikaları” nedeniyle hedef alındığını açıkladı.

Videoyu ilk paylaşan hesaplar arasında, 91 bin takipçisi bulunan göçmen karşıtı X hesabı Real News Eire (@real_eire) yer aldı.

PSNI yetkilisi Lynne Corbett, “Demokratik yollarla seçilmiş temsilcilerin görevlerini sürdürürken tehdit ve sindirmeyle karşılaşması kabul edilemez. Sorumluları belirlemek için soruşturma başlattık,” dedi.

Mesajda ne deniyor?

Videoda masa başındaki kişi, okuduğu açıklamada şöyle diyor:

“Newry, Mourne ve Down halkına: Biz, Yeni Cumhuriyetçi Hareket, son 12 ay boyunca meclis üyelerimizi ve belediye temsilcilerimizi izledik. Bize oy veren insanlara gösterilen saygısızlık artık görmezden gelinemeyecek. Biz İrlanda’nın gururlu adamlarıyız, vatanseveriz.

“Topluluklarımızı belgeleri olmayan, askerlik yaşındaki erkeklerle dolduran politikalarınız kabul edilemez. Kültürümüzün ve dinimizin, seçtiğimiz kişiler tarafından yok edilmesini artık izlemeyeceğiz. Okullarda çocuklarımıza yönelik cinsel yönlendirmeyi de not ettik.

“Yeni Cumhuriyetçi Hareket, yaşam tarzımıza ve kadınlarımız ile çocuklarımızın güvenliğine tehdit oluşturanlara derhal karşılık verecektir. Adreslerinizi biliyoruz ve hareketlerinizi takip ediyoruz. Bugünden itibaren her biriniz meşru hedefsiniz.”

Tepkiler

Demokratik Birlikçi Parti (DUP) South Down Milletvekili Diane Forsythe, Yeni Cumhuriyetçi Hareket videosunu “iğrenç ve korkakça” olarak nitelendirerek, “Çocuklarımız bunu haber akışlarında görmemeli. Cumhuriyetçiler 70’ler, 80’ler ve 90’larda bu taktikleri denedi ve başarısız oldular,” dedi.

Sinn Féin Newry ve Mourne Milletvekili Daire Hughes, “Kimlikleri belirsiz kişiler tarafından Newry, Mourne ve Down’daki seçilmiş üyelerimize yapılan tehditler, demokrasiyi ve halktan aldığımız yetkiyi hedef alan bir saldırıdır. Bu kişiler asla bizi görevimizi yerine getirmekten alıkoyamaz,” dedi.

Bölgenin Sosyal Demokrat ve İşçi Partisi (SDLP) Belediye Meclisi Üyesi Peter Byrne ise BBC Radio Ulster’ın The Nolan Show programında tehditleri “tehlikeli bir tırmanma” olarak nitelendirerek şöyle dedi:

“Son birkaç ayda göçmenlik politikasıyla ilgili birçok tehdit aldık ve bu, yerel temsilcileri yıldırmaya yönelik utanç verici bir girişim. Siyasetteki zehirli söylemler sadece bölgemizde değil, Kuzey’in tamamında endişe yaratıyor. Liderlik eksikliği, bu tür davranışları cesaretlendiriyor.”

Kaynaklar: BBC, Belfast News Letter. 

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
Kuzey İrlanda Yeni Cumhuriyetçi Hareket New Republican Movement
