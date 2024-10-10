Kuzey Gazze’de neler oluyor?

Ağırlıklı olarak İsrail ve Filistin’deki gelişmeler ile Filistinlilerin insan hakları mücadelesine dair haber ve analizler yapan bağımsız internet sitesi Mondoweiss’ın, sosyal medya platformu X’te paylaştığı bu metni İngilizceden Türkçeye çevirerek, bianet okurlarının dikkatine sunuyoruz.

Birleşmiş Milletler yetkililerine göre, İsrail ordusu, Kuzey Gazze’deki en az 400 bin Filistinliyi zorla yerinden etmeye çalışıyor ve bu, fiilen etnik temizlik anlamına geliyor.

Son raporlar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Kuzey Gazze’yi kuşatma altına almayı ve Filistinlileri zorla bölgeden çıkarmayı öngören bir strateji izlediğini gösteriyor. Bu strateji, “Generallerin Planı” olarak biliniyor ve Eylül ayında İsrail televizyonlarında bir kampanya aracılığıyla tanıtılmıştı.

Geçen hafta, İsrail birlikleri Kuzey Gazze’ye ilerleyerek, özellikle Cibaliya Mülteci Kampı’nı hedef alan ağır hava saldırıları ve bombardımanlar başlattı.

İsrail ordusunun bölgede uyguladığı kuşatma nedeniyle Cibaliya Mülteci Kampı’na yönelik son saldırılarda ölü sayısı hâlâ belirsiz.

Kuzey Gazze’de kısmen ya da tamamen faaliyette olan üç hastane bulunuyor: Kemal Advan, Endonezya ve El-Avda hastaneleri.

*İsrail’in Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik saldırısında yaralananlar Kemal Advan Hastanesi’nde, 7 Ekim 2024. (Fotoğraf: AA)

İsrail ordusu, üç hastaneyi de personel ve hastaların 24 saat içinde tahliye edilmesi konusunda ‘uyardı’; aksi takdirde El-Şifa Hastanesi’ndeki yıkımın aynısıyla karşı karşıya kalacaklardı.

Bu yılın başlarında, İsrail askerleri Gazze’nin en büyük hastanesi olan El-Şifa’ya baskın düzenleyerek ateşe vermiş ve kompleksin büyük bir kısmını yok etmişti. İsrail askerleri geri çekildiğinde, hastane çalışanları çevrede yüzlerce cesedin bulunduğu toplu mezarlarla karşılaşmıştı.

Gazze'deki toplu mezarlardan 520 Filistinlinin cesedi çıkarıldı

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’na göre, İsrail ordusu Kemal Advan Hastanesi’ni kuşatarak idari ofisine ateş açtı. Bu durum, Kuzey Gazze’de faaliyetini sürdüren üç hastaneden birinin tehlike altında olduğunu gösteriyor.

Endonezya ve El-Avda hastaneleri de benzer şekilde çalışmalarını sürdürmeye çalışsa da hastalar ve sağlık çalışanları büyük bir risk altında. Bu hastanelerde çok sayıda kritik durumda hasta bulunuyor, ancak ne onlar ne de Kuzey Gazze’de kalan 400 bin Filistinli için güvenli bir kaçış noktası bulunuyor.

*İsrail ordusunun 6 Ekim'de tahliye emri verdiği bölgeler ve Gazze Şeridi'nde son durum (Harita: Al Jazeera)

(VC)