ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 10 Ekim 2024 11:30
 ~ Son Güncelleme: 10 Ekim 2024 12:20
2 dk Okuma

Kuzey Gazze’de neler oluyor?

Son raporlar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Kuzey Gazze’yi kuşatma altına almayı ve Filistinlileri zorla bölgeden çıkarmayı öngören bir strateji izlediğini gösteriyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kuzey Gazze’de neler oluyor?
*İsrail'in Kuzey Gazze’deki saldırıları nedeniyle göç eden Filistinliler, 9 Ekim 2024. (Fotoğraf: AA)

Ağırlıklı olarak İsrail ve Filistin’deki gelişmeler ile Filistinlilerin insan hakları mücadelesine dair haber ve analizler yapan bağımsız internet sitesi Mondoweiss’ın, sosyal medya platformu X’te paylaştığı bu metni İngilizceden Türkçeye çevirerek, bianet okurlarının dikkatine sunuyoruz.

Birleşmiş Milletler yetkililerine göre, İsrail ordusu, Kuzey Gazze’deki en az 400 bin Filistinliyi zorla yerinden etmeye çalışıyor ve bu, fiilen etnik temizlik anlamına geliyor.

Son raporlar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Kuzey Gazze’yi kuşatma altına almayı ve Filistinlileri zorla bölgeden çıkarmayı öngören bir strateji izlediğini gösteriyor. Bu strateji, “Generallerin Planı” olarak biliniyor ve Eylül ayında İsrail televizyonlarında bir kampanya aracılığıyla tanıtılmıştı.

Geçen hafta, İsrail birlikleri Kuzey Gazze’ye ilerleyerek, özellikle Cibaliya Mülteci Kampı’nı hedef alan ağır hava saldırıları ve bombardımanlar başlattı.

İsrail ordusunun bölgede uyguladığı kuşatma nedeniyle Cibaliya Mülteci Kampı’na yönelik son saldırılarda ölü sayısı hâlâ belirsiz.

Kuzey Gazze’de kısmen ya da tamamen faaliyette olan üç hastane bulunuyor: Kemal Advan, Endonezya ve El-Avda hastaneleri.

*İsrail’in Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik saldırısında yaralananlar Kemal Advan Hastanesi’nde, 7 Ekim 2024. (Fotoğraf: AA)

İsrail ordusu, üç hastaneyi de personel ve hastaların 24 saat içinde tahliye edilmesi konusunda ‘uyardı’; aksi takdirde El-Şifa Hastanesi’ndeki yıkımın aynısıyla karşı karşıya kalacaklardı.

Bu yılın başlarında, İsrail askerleri Gazze’nin en büyük hastanesi olan El-Şifa’ya baskın düzenleyerek ateşe vermiş ve kompleksin büyük bir kısmını yok etmişti. İsrail askerleri geri çekildiğinde, hastane çalışanları çevrede yüzlerce cesedin bulunduğu toplu mezarlarla karşılaşmıştı.

Gazze'deki toplu mezarlardan 520 Filistinlinin cesedi çıkarıldı
Gazze'deki toplu mezarlardan 520 Filistinlinin cesedi çıkarıldı
8 Mayıs 2024

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’na göre, İsrail ordusu Kemal Advan Hastanesi’ni kuşatarak idari ofisine ateş açtı. Bu durum, Kuzey Gazze’de faaliyetini sürdüren üç hastaneden birinin tehlike altında olduğunu gösteriyor.

Endonezya ve El-Avda hastaneleri de benzer şekilde çalışmalarını sürdürmeye çalışsa da hastalar ve sağlık çalışanları büyük bir risk altında. Bu hastanelerde çok sayıda kritik durumda hasta bulunuyor, ancak ne onlar ne de Kuzey Gazze’de kalan 400 bin Filistinli için güvenli bir kaçış noktası bulunuyor.

*İsrail ordusunun 6 Ekim'de tahliye emri verdiği bölgeler ve Gazze Şeridi'nde son durum (Harita: Al Jazeera)

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
filistinliler Gazze Şeridi kuzey gazze Filistin-İsrail Savaşı israil ordusu
ilgili haberler
DSÖ: Gazze'nin kuzeyinde neredeyse hiç sağlık hizmeti kalmadı
Bugün 10:50
/haber/dso-gazze-nin-kuzeyinde-neredeyse-hic-saglik-hizmeti-kalmadi-300625
İsrail, Gazze'de okula saldırdı: En az 28 ölü
10 Ekim 2024
/haber/israil-gazze-de-okula-saldirdi-en-az-28-olu-300604
İsrail’den Gazze’de gazetecilere yönelik saldırılar: Bir ölü, iki yaralı
10 Ekim 2024
/haber/israilden-gazzede-gazetecilere-yonelik-saldirilar-bir-olu-iki-yarali-300580
BMGK’da Gazze oturumu: “İsrail'in durdurulması gerek”
10 Ekim 2024
/haber/bmgkda-gazze-oturumu-israil-in-durdurulmasi-gerek-300573
İsrail, Gazze’deki üç hastanenin boşaltılmasını istedi
9 Ekim 2024
/haber/israil-gazzedeki-uc-hastanenin-bosaltilmasini-istedi-300548
İsrail, savaşın 1. yılında Gazze’ye saldırılarını sürdürdü
8 Ekim 2024
/haber/israil-savasin-1-yilinda-gazzeye-saldirilarini-surdurdu-300494
Gazze’de sokaklar “toplu mezara” dönüştü
7 Ekim 2024
/haber/gazzede-sokaklar-toplu-mezara-donustu-300468
7 Ekim ve Gazze dosyası
7 Ekim 2024
/dosya/7-ekim-ve-gazze-dosyasi-300445
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
DSÖ: Gazze'nin kuzeyinde neredeyse hiç sağlık hizmeti kalmadı
Bugün 10:50
/haber/dso-gazze-nin-kuzeyinde-neredeyse-hic-saglik-hizmeti-kalmadi-300625
İsrail, Gazze'de okula saldırdı: En az 28 ölü
10 Ekim 2024
/haber/israil-gazze-de-okula-saldirdi-en-az-28-olu-300604
İsrail’den Gazze’de gazetecilere yönelik saldırılar: Bir ölü, iki yaralı
10 Ekim 2024
/haber/israilden-gazzede-gazetecilere-yonelik-saldirilar-bir-olu-iki-yarali-300580
BMGK’da Gazze oturumu: “İsrail'in durdurulması gerek”
10 Ekim 2024
/haber/bmgkda-gazze-oturumu-israil-in-durdurulmasi-gerek-300573
İsrail, Gazze’deki üç hastanenin boşaltılmasını istedi
9 Ekim 2024
/haber/israil-gazzedeki-uc-hastanenin-bosaltilmasini-istedi-300548
İsrail, savaşın 1. yılında Gazze’ye saldırılarını sürdürdü
8 Ekim 2024
/haber/israil-savasin-1-yilinda-gazzeye-saldirilarini-surdurdu-300494
Gazze’de sokaklar “toplu mezara” dönüştü
7 Ekim 2024
/haber/gazzede-sokaklar-toplu-mezara-donustu-300468
7 Ekim ve Gazze dosyası
7 Ekim 2024
/dosya/7-ekim-ve-gazze-dosyasi-300445
Sayfa Başına Git