Kuzey Amerika'da milyonlarca insan karanlığın gün ortasında dünyayı örtmesini izledi

2024'ün ilk tam güneş tutulması TSİ, 8 Nisan Pazartesi gece saatlerinde Kuzey Amerika'da Meksika'da, ABD'de Texas'tan Maine eyaletine kadar uzanan bir hat üzerinde ve Kanada'nın Atlantik kıyısındaki eyaletlerinde gözlemlendi.

Meksika'da güneş tutulması başlarken

Tam güneş tutulması Kuzey yarım kürede, Meksika, Mazatlan'da yerel saatle 11:07'de (TSİ: 21:07'de) gerçekleşmeye başladı. ABD'nin Dallas kentinde yerel saatle 13:24'te (TSİ 19:24), ABD New York'ta yerel saatle 14:41'de (TSİ 21:41), Kanada, Toronto'da yerel saatle 15:40'ta (TSİ 22:40) yaşandı.

Güneşle dünya arasında aynı çizgi üzerine gelen ayın güneşi tamamen kapatması dolayısıyla, yeryüzü ve gökyüzü tamamen kararırken yıldızlar görünmeye başladı ve sıcaklık hissedilir ölçüde azaldı.

Meksika sahilinden ABD-Kanada sınırındaki Niagara Şelalelerine kadar Kuzey Amerika'nın dört bir yanında insanlar, Pazartesi günü tam güneş tutulmasını gözlerini gökyüzüne çevirerek beklediler.



Havanın bulutsuz ve pussuz olduğu tutulmanın gerçekleşme hattı üzerinde bulunan gözlemciler güneşin önünü kapatan karanlık bir küre gibi görünen ve güneşin taç (corona) denilen dış kenarından saçılan parlak ışık halesi dışında her şeyi kısa süreliğine engelleyen ayın ender raslanan görüntüsüyle karşılaştılar.

NASA'nın kaydettiği tam güneş tutulması anı

Meksika sahilindeki tatil kasabası Mazatlan, "tam güneş tutulması yolu" üzerindeki ilk büyük izleme noktasıydı. Sahil şeridine akın eden binlerce insan güneş korumalı gözlüklerle yerleştikleri şezlonglarda gökyüzünün kararmasını izlerken bir okestra "Yıldız Savaşları" film müziğini çaldı.

Tam güneş tutulması anı kalabalıkların tezahüratı, alkışları ve ıslıklarıyla karşılandı.



Barlarda, stadyumlarda, fuar alanlarında ve parklarda sayısız güneş tutulmasını seyir etkinliği düzenlendi.



Güneş tutulmasını izleme meraklıları Meksika'nın Pasifik Kıyısı'ndan Teksas'a ve ABD'nin diğer 14 eyaletinden Kanada'ya kadar 4.000 km (2.500 mil) boyunca devam edem "tam güneş tutulması hattı" üzerinde bir yerde bu doğa olayını yaşamak için çok uzaklardan gelmişlerdi.

Tam güneş tutulması hattı dışında ABD'nin çok geniş kesimlerinde bu doğa olayı kısmi tutulma olarak da izlendi. Ayın gölgesi Kuzey Amerika kıtasını Kanada'nın Newfoundland eyaletindenı terk etti.



4 dakika 28 saniye kadar süren tam tutulma, 2017'deki 2 dakika 42 saniye süren tutulmayı geride bıraktı. NASA'nın verdiği bilgiye göre, tam güneş tutulmalarının süresi, 10 saniyeden 7 dakika 30 saniyeye kadar değişebiliyor.



Doğa olayı ayın güneşi örtmeye başladığı andan tam tutulmaya kadar yaklaşık 80 dakika, tersine tam tutulmadan çıkışa kadar da bir 80 dakika daha sürdü..

(AEK)