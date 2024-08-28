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Yayın Tarihi: 28 Ağustos 2024 15:14
 ~ Son Güncelleme: 28 Ağustos 2024 15:18
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“Kuyu tipi”nde açlık grevi 150 günü geçti

Kırşehir Cezaevinde bulunan Grup Yorum üyeleri Vedat Doğan ve Rezzan Şengül, yüksek güvenlikli cezaevinden “normal” bir cezaevine sevk edilmek için açlık grevinde.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
“Kuyu tipi”nde açlık grevi 150 günü geçti

Yüksek güvenlik cezaevinden “normal” bir cezaevine geçme talebiyle açlık grevinde olan Cem Dursun ve Oktay Kelebek ile birlikte kaldıkları hasta mahpus Mehmet Güvel’in sevk talebinin kabulünün ardından eylemlerine son verdi.

Kırşehir Yüksek Güvenlik Cezaevinde bulunan Grup Yorum üyeleri Vedat Doğan ve Rezzan Şengül ise aynı taleple halen açlık grevinde. F tipi de dahil, yüksek güvenlikli veya S ve Y tipi olmayan bir cezaevine nakledilmeyi talep ediyorlar.

Rezzan Şengül açlık grevinin 153., Vedat Doğan da 148. gününde.

“24 saat tek başımızayız”

Vedat Doğan bianet’e yazdığı mektubunda, “‘kuyu tipi’ hapishanelerde, tek kişilik hücrelerde, ağırlaştırılmış müebbet hapis koşullarında tutuluyoruz. Açlık grevinde olduğumuz için ‘iyi halli’ sayılmayarak arkadaşlarımızla aynı havalandırılmaya bile çıkarılmıyoruz. Yani 24 saat tek başımızayız. Oysa buradan geldiğimiz Marmara (Silivri) Cezaevinde üçümüz beraber kalıyor ve tüm gün kendimize ait havalandırmayı kullanabiliyorduk. O yüzden başka cezaevine nakledilmek için açlık grevindeyiz. Ağır tecrit koşullarının olduğu bu cezaevlerinde hiçkimse kalmamalı” dedi.

Doğan ayrıca cezaevinde B vitamini almakta da sorun yaşadıklarını ekledi.

“Bir limonu bile sıkamıyoruz, çok zayıfladık”

İki mahpus aileleriyle telefon görüşmesinde son durumlarını anlattı. Verdikleri bilgiye göre, Vedat Doğan 41 kiloya düşmüş durumda, bacaklarının zaman zaman geçici felç olduğunu, hissetmediğini, kontrol edemediğini söylüyor. Kulaklarından biri artık tamamen duymadığını, yüz mimiklerini kontrol edemediğini söylüyor. “Bir limonu bile sıkamıyoruz artık, halsiz kaldık, çok zayıfladık” diyor. Rezzan Şengül de 41 kilo olduğunu, sürekli kalp çarpıntıları yaşadığını, ayağa kalkamadığını anlattı.

Rezzan Şengül ve Vedat Doğan'ın anneleri de adaletin sağlanması için Adalet Bakanlığına çağrıda bulundu:

(AS)

açlık grevleri Açlık Grevi yüksek güvenlikli cezaevleri
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ilgili haberler
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15 Ağustos 2024
/haber/aclik-grevleri-icin-cozum-cagrisi-298615
Iğdır S Tipi Cezaevinde açlık grevi
14 Ağustos 2024
/haber/igdir-s-tipi-cezaevinde-aclik-grevi-298568
Açlık grevindeki mahpusların nakil talebi kabul edildi
17 Temmuz 2024
/haber/aclik-grevindeki-mahpuslarin-nakil-talebi-kabul-edildi-297578
CİSST’ten yetkililere, açlık grevleri için “insani duyarlılık” çağrısı
5 Haziran 2024
/haber/cisstten-yetkililere-aclik-grevleri-icin-insani-duyarlilik-cagrisi-296165
Açlık grevindeki mahpus: “Güneş girmeyen bir odada tek başımayım”
28 Mayıs 2024
/haber/aclik-grevindeki-mahpus-gunes-girmeyen-bir-odada-tek-basimayim-295837
TTB’den açlık grevleriyle ilgili Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne yazı
27 Mayıs 2024
/haber/ttbden-aclik-grevleriyle-ilgili-ceza-ve-tevkifevleri-genel-mudurlugune-yazi-295798
“Yeni bir cezaevinde neden su sorunu yaşanıyor?”
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/haber/yeni-bir-cezaevinde-neden-su-sorunu-yasaniyor-293467
ÇHD: Kırşehir S Tipi’ndeki gardiyanların yakasında kamera bulunuyor
20 Mart 2024
/haber/chd-kirsehir-s-tipindeki-gardiyanlarin-yakasinda-kamera-bulunuyor-293242
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