“Kuyu tipi”nde açlık grevi 150 günü geçti

Yüksek güvenlik cezaevinden “normal” bir cezaevine geçme talebiyle açlık grevinde olan Cem Dursun ve Oktay Kelebek ile birlikte kaldıkları hasta mahpus Mehmet Güvel’in sevk talebinin kabulünün ardından eylemlerine son verdi.

Kırşehir Yüksek Güvenlik Cezaevinde bulunan Grup Yorum üyeleri Vedat Doğan ve Rezzan Şengül ise aynı taleple halen açlık grevinde. F tipi de dahil, yüksek güvenlikli veya S ve Y tipi olmayan bir cezaevine nakledilmeyi talep ediyorlar.

Rezzan Şengül açlık grevinin 153., Vedat Doğan da 148. gününde.

“24 saat tek başımızayız”

Vedat Doğan bianet’e yazdığı mektubunda, “‘kuyu tipi’ hapishanelerde, tek kişilik hücrelerde, ağırlaştırılmış müebbet hapis koşullarında tutuluyoruz. Açlık grevinde olduğumuz için ‘iyi halli’ sayılmayarak arkadaşlarımızla aynı havalandırılmaya bile çıkarılmıyoruz. Yani 24 saat tek başımızayız. Oysa buradan geldiğimiz Marmara (Silivri) Cezaevinde üçümüz beraber kalıyor ve tüm gün kendimize ait havalandırmayı kullanabiliyorduk. O yüzden başka cezaevine nakledilmek için açlık grevindeyiz. Ağır tecrit koşullarının olduğu bu cezaevlerinde hiçkimse kalmamalı” dedi.

Doğan ayrıca cezaevinde B vitamini almakta da sorun yaşadıklarını ekledi.

“Bir limonu bile sıkamıyoruz, çok zayıfladık”

İki mahpus aileleriyle telefon görüşmesinde son durumlarını anlattı. Verdikleri bilgiye göre, Vedat Doğan 41 kiloya düşmüş durumda, bacaklarının zaman zaman geçici felç olduğunu, hissetmediğini, kontrol edemediğini söylüyor. Kulaklarından biri artık tamamen duymadığını, yüz mimiklerini kontrol edemediğini söylüyor. “Bir limonu bile sıkamıyoruz artık, halsiz kaldık, çok zayıfladık” diyor. Rezzan Şengül de 41 kilo olduğunu, sürekli kalp çarpıntıları yaşadığını, ayağa kalkamadığını anlattı.

Rezzan Şengül ve Vedat Doğan'ın anneleri de adaletin sağlanması için Adalet Bakanlığına çağrıda bulundu:

Rezzan Şengül ve Vedat Doğan'ın anneleri, oğullarına yapılan zorla müdahale tehdidine karşı şunları

söyledi;

"Biz oğullarımızı canlı istiyoruz! Oğullarımızın ölüsünü istemiyoruz! Oğullarımız ölmeyi hak edecek bir şey yapmadı. Onlar mezarlıkları, dipsiz kuyuları hak etmediler!" pic.twitter.com/2ka965SxNU — Grup Yorum (@Grup_YORUM) August 26, 2024

(AS)