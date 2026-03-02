Kuveyt'te ABD'ye ait savaş uçağının düştüğü iddia edildi

Kuveyt’te ABD’ye ait bir savaş uçağının düştüğü öne sürüldü.
Sosyal medyada sıkça paylaşılan görüntülerde, F-15 olduğu tahmin edilen ve ABD’ye ait olduğu düşünülen savaş uçağının düştüğü görülüyor.
Anadolu Ajansı’nın haberine göre, uçağın "dost ateşi" aldığı ve pilotun ise sağ kurtulduğu tahmin ediliyor.
Sosyal medyada paylaşılan ve bölgede çekildiği belirtilen görüntülerde uçaktan paraşütle atlayan pilotun, sivil bir araca bindirilme anları da yer alıyor.
The pilot was transported to safety by local residents, who placed him in the trunk of a car. https://t.co/feAM4VlrS5 pic.twitter.com/5JVcdGx44z— Clash Report (@clashreport) March 2, 2026
Katar merkezli El-Cezire televizyonu ise düşen jetten biri erkek, biri kadın iki pilotun fırlatma yaptığını bildirdi.
Resmi makamlardan ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
(VC)