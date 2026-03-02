ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 02.03.2026 09:20 2 Mart 2026 09:20
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.03.2026 09:50 2 Mart 2026 09:50
Okuma Okuma:  1 dakika

Kuveyt'te ABD'ye ait savaş uçağının düştüğü iddia edildi

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde paraşütle indiği iddia edilen pilotun, sivil bir araca bindirilme anları yer alıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Kuveyt'te ABD'ye ait savaş uçağının düştüğü iddia edildi

Kuveyt’te ABD’ye ait bir savaş uçağının düştüğü öne sürüldü.

İran, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırılara misilleme olarak, Kuveyt başta olmak üzere Körfez ülkelerindeki ABD üslerini hedef alan füze ve kamikaze dron saldırıları gerçekleştiriyor.

Sosyal medyada sıkça paylaşılan görüntülerde, F-15 olduğu tahmin edilen ve ABD’ye ait olduğu düşünülen savaş uçağının düştüğü görülüyor.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, uçağın "dost ateşi" aldığı ve pilotun ise sağ kurtulduğu tahmin ediliyor.

Sosyal medyada paylaşılan ve bölgede çekildiği belirtilen görüntülerde uçaktan paraşütle atlayan pilotun, sivil bir araca bindirilme anları da yer alıyor.

Katar merkezli El-Cezire televizyonu ise düşen jetten biri erkek, biri kadın iki pilotun fırlatma yaptığını bildirdi.

Resmi makamlardan ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Harita: BBC News

(VC)

İstanbul
İsrail-İran çatışması İran-ABD çatışması Kuveyt savaş uçağı
ilgili haberler
İngiltere Savunma Bakanı: İran füzeleri, Kıbrıs’taki İngiliz üslerine düştü
1 Mart 2026
/haber/ingiltere-savunma-bakani-iran-fuzeleri-kibristaki-ingiliz-uslerine-dustu-317226
İran, İsrail'e 11'nci dalga füze saldırısı başlattı
28 Şubat 2026
/haber/iran-israil-e-11-nci-dalga-fuze-saldirisi-baslatti-317208
İran Erbil’deki ABD üssünü vurdu
28 Şubat 2026
/haber/iran-erbildeki-abd-ussunu-vurdu-317198
İran, ABD üslerine eş zamanlı saldırılar başlattı
28 Şubat 2026
/haber/iran-abd-uslerine-es-zamanli-saldirilar-baslatti-317197
İRAN'DAN MİSİLLEME
ABD ve İsrail, İran’a saldırı başlattıklarını duyurdu
28 Şubat 2026
/haber/abd-ve-israil-irana-saldiri-baslattiklarini-duyurdu-317187
