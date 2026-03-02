Kuveyt: ABD’ye ait birkaç savaş uçağı düştü, tüm mürettebat sağ kurtuldu

Kuveyt Ordusu, ABD’ye ait birkaç savaş uçağının sabah saatlerinde düştüğünü ve tüm mürettebatın sağ kurtulduğunu açıkladı.

Kuveyt Ordusu’nun sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Saud Abdulaziz El-Atvan’ın ifadeleri paylaşıldı.

Açıklamada, “Bu sabah birkaç ABD savaş uçağı düştü ve mürettebatın tümü sağ kurtuldu” ifadesi kullanıldı.

İran, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırılara misilleme olarak, Kuveyt başta olmak üzere Körfez ülkelerindeki ABD üslerini hedef alan füze ve kamikaze dron saldırıları gerçekleştiriyor.

Yetkililerin gerekli prosedürleri uyguladığı aktarılan açıklamada, ABD’li mürettebatın sağlık kontrolü ve gerekli tıbbi bakımın sağlanması amacıyla hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Söz konusu mürettebatın sağlık durumunun stabil olduğu ifade edildi.

ABD ordusuyla doğrudan koordinasyonun sürdüğü ve teknik uygulamaların gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, uçakların düşme sebebinin belirlenmesi için soruşturmaların sürdüğü bildirildi.

İran ordusu: Biz düşürdük

İran Silahlı Kuvvetleri, ABD savaş uçağının kendileri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

İran’ın yarı resmî Tesnim Haber Ajansı’nın aktardığına göre, İran-Kuveyt sınırına yakın bir noktada vurulan uçağın enkazı Kuveyt topraklarına düştü.

Pilotlar paraşütle atladı

Sosyal medyada sıkça paylaşılan görüntülerde, F-15 olduğu tahmin edilen ve ABD’ye ait olduğu düşünülen savaş uçağının düştüğü görülüyor.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, uçağın "dost ateşi" aldığı ve pilotun ise sağ kurtulduğu tahmin ediliyor.

Sosyal medyada paylaşılan ve bölgede çekildiği belirtilen görüntülerde uçaktan paraşütle atlayan pilotun, sivil bir araca bindirilme anları da yer alıyor.

The pilot was transported to safety by local residents, who placed him in the trunk of a car. https://t.co/feAM4VlrS5 pic.twitter.com/5JVcdGx44z — Clash Report (@clashreport) March 2, 2026

Katar merkezli El-Cezire televizyonu ise düşen jetten biri erkek, biri kadın iki pilotun fırlatma yaptığını bildirdi.

Harita: BBC News

(VC)