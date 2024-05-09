Kutay Onaylı'nın ilk şiir kitabı: türkolmak
Kutay Onaylı’nın ilk şiir kitabı “türkolmak”, 3 Mayıs’ta Metis Kitap etiketiyle raflarda yerini aldı.
Kitaptan bir bölüm
birinci türkolmak
türkolmak gencölmektir kendi gözünde
gözünü çıkarmaktır veya her sabah
utana sıkıla başkasının gözlerini giyinmek
türkolmak kuran okumaktır
hatt-ı şerif-i gülhane okumaktır
cantos leaves of grass axion esti gülten akın okumaktır
her biri aynı adamın çevirisiyle
türkolmak 90larda çiftsıfırlarda büyüdüyseniz
kapanmasıdır inşaat gürültüleri arasında
o becerebilsek gözlerimizden sakınacağımız
memleketimden insan manzaraları'nın
ve alabildiğine uzanmasıdır
gözlerimizin önünde artık
gözlerimizin
yirmi beş yıl ipincecik bir çizgiyle bakıştım
büyüdüm okudum yazdım düşündüm sevdim
gözüm hep o çizgide
sonra bütün kötü şiir riskine rağmen
derin bir nefes aldım sildim çizgiyi
türkolmağa başladım
türkolmak akşam yorgun argın işten dönerken
gökteki bayrağa bakıp
twitter'daki o kızı düşünmekti
kanından blood pudding yapan
ve farketmekti ayıramıyoruz bağlamdan emin değilsek
üçüncü tekil ikinci tekil
ve üçüncü çoğulun iyeliğini
"kanından"
tüm gece bunu düşünmek kitaplar karıştırmak
ve tam gece yatmadan önce
durmak irkilmekti
türkolmak durabilme, irkilme ayrıcalığıdır
ellerimdeki kan lekelerini farkedip
yani ben bu gözleri
hemen banyoya koşup
yani işte her sabah özsaygım için bir eleştiri olarak kendi gözlerimi çıkarttım ama
ve karıştırmaktı sabahtan dünden kalma çöpleri bulmaktı
evet kendimin yeniden inşası için ve milliyetçiliğe karşı tamam ama bu gözler
kimlerin bunlar ben neden
türkolmak gülten akın'ın hâlâ yumruklamasıydı
bir çift gözü içeriden
Kutay Onaylı/türkolmak/Metis Kitap/56 sayfa/1. Basım/İstanbul/Mayıs 2024
Kutay Onaylı hakkında
1994’te Gölcük, Kocaeli’de doğdu. Robert Kolej’de ve Brown Üniversitesi’nde, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nde okudu. Halen Princeton Üniversitesi’nde Ortadoğu Çalışmaları ve Disiplinlerarası Beşeri Bilimler alanlarında doktora yapıyor. Şiir ve çevirileri Varlık ve Sözcükler’de yayımlandı.
(VC)