Kutay Onaylı’nın ilk şiir kitabı “türkolmak”, 3 Mayıs’ta Metis Kitap etiketiyle raflarda yerini aldı.

Kitaptan bir bölüm

birinci türkolmak

türkolmak gencölmektir kendi gözünde

gözünü çıkarmaktır veya her sabah

utana sıkıla başkasının gözlerini giyinmek

türkolmak kuran okumaktır

hatt-ı şerif-i gülhane okumaktır

cantos leaves of grass axion esti gülten akın okumaktır

her biri aynı adamın çevirisiyle

türkolmak 90larda çiftsıfırlarda büyüdüyseniz

kapanmasıdır inşaat gürültüleri arasında

o becerebilsek gözlerimizden sakınacağımız

memleketimden insan manzaraları'nın

ve alabildiğine uzanmasıdır

gözlerimizin önünde artık

gözlerimizin

yirmi beş yıl ipincecik bir çizgiyle bakıştım

büyüdüm okudum yazdım düşündüm sevdim

gözüm hep o çizgide

sonra bütün kötü şiir riskine rağmen

derin bir nefes aldım sildim çizgiyi

türkolmağa başladım

türkolmak akşam yorgun argın işten dönerken

gökteki bayrağa bakıp

twitter'daki o kızı düşünmekti

kanından blood pudding yapan

ve farketmekti ayıramıyoruz bağlamdan emin değilsek

üçüncü tekil ikinci tekil

ve üçüncü çoğulun iyeliğini

"kanından"

tüm gece bunu düşünmek kitaplar karıştırmak

ve tam gece yatmadan önce

durmak irkilmekti

türkolmak durabilme, irkilme ayrıcalığıdır

ellerimdeki kan lekelerini farkedip

yani ben bu gözleri

hemen banyoya koşup

yani işte her sabah özsaygım için bir eleştiri olarak kendi gözlerimi çıkarttım ama

ve karıştırmaktı sabahtan dünden kalma çöpleri bulmaktı

evet kendimin yeniden inşası için ve milliyetçiliğe karşı tamam ama bu gözler

kimlerin bunlar ben neden

türkolmak gülten akın'ın hâlâ yumruklamasıydı

bir çift gözü içeriden

Kutay Onaylı/türkolmak/Metis Kitap/56 sayfa/1. Basım/İstanbul/Mayıs 2024

Kutay Onaylı hakkında 1994’te Gölcük, Kocaeli’de doğdu. Robert Kolej’de ve Brown Üniversitesi’nde, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nde okudu. Halen Princeton Üniversitesi’nde Ortadoğu Çalışmaları ve Disiplinlerarası Beşeri Bilimler alanlarında doktora yapıyor. Şiir ve çevirileri Varlık ve Sözcükler’de yayımlandı.

(VC)