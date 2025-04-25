ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 25 Nisan 2025 09:33
 ~ Son Güncelleme: 25 Nisan 2025 16:55
2 dk Okuma

Kütahya’da üçüncü deprem: İki ilçede okullar tatil edildi

Kütahya'nın Simav ilçesinde sabah 07.30 sıralarında arka arkaya 4,5 ve 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10.20'de meydana gelen üçüncü depremin ardından iki ilçede okullar tatil edildi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Kütahya’da üçüncü deprem: İki ilçede okullar tatil edildi
*Fotoğraf: AA

Kütahya'nın Simav ilçesinde sabah saatlerinde iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; ilk iki deprem arka arkaya 07:23 ve 07:29'da meydana geldi. Büyüklükleri; 4,5 ve 3,9 olarak açıklanan depremin yerin 8,81 ve 11,61 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

İki depremden yaklaşık üç saat sonra 10.20'de yine merkez üssü Simav olan üçüncü deprem yaşandı. Büyüklüğü 4,6 olan depremin derinliğinin ise 12,17 km olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ise; 07.23'te meydana gelen ilk depremin büyüklüğünü 4,6, derinliğini 9,2 km olarak açıkladı. İkinci depremin büyüklüğünün 3,9, derinliğinin 6,2 km olduğunu belirten Kandilli; 10.20'deki depremin büyüklüğünü ise 4,8 olarak duyurdu. Derinliğinin de 5,5 km olduğunu belirtti. 

Valilik iki ilçede okulların tatil olduğunu duyurdu

Üçüncü depremin ardından Kütahya Valiliği, Simav ilçe merkezi ile Pazarlar ilçesi ve bağlı köylerde eğitim- öğretime bir  gün ara verildiğini duyurdu. Vali Musa Işın ise; AA'ya yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun olmadığını, saha çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

İlk depremlerin ardından AA'ya değerlendirmede bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Panik oluşturucak bir durum yok" dedi. 

Sözbilir, bölgede ana fayın kuzeye eğimli Simav Fayı olduğunu söyledi ve ekledi:  "Bu depremlerin Simav Fayı'nın tavan bloğundaki küçük ölçekli sintetik faylanmalarla ilişkili olduğu kabul edilebilir. Bu kapsamda, küçük ölçekli artçı depremlerin belirli bir süre daha devam edeceği öngörülebilir. Panik oluşturacak bir durum yok." 

MTA'nın haritasına göre ikinci derece riskli

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü’nün Ekim 2024’te güncellediği diri fay haritasına göre de; Kütahya ikinci derece risk taşıyan iller arasında yer alıyor. Şubat 2023 haritasında ise Kütahya'nın Simav ve Gediz ilçeleri fay hattı üzerinde bulunuyor.

Jeoloji Mühendisleri Odası, Elazığ Sivrice’de 24 Ocak 2020’de meydana gelen depremin ardından “Türkiye Diri Fay Haritası” üzerinden yaptıkları analizi kamuoyuyla paylaşmıştı.

Bu analizde; Aksaray, Bolu, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Erzurum, Maraş, Hatay, Hakkari, Muğla, Eskişehir, Kütahya, Bingöl’ün aralarında olduğu 18 il, 80’ini aşkın ilçe merkezi ve 502 köyün deprem üretme potansiyeli olan yüksek aktif fayların geçtiği hatlar üzerinde olduğu ifade edilmişti.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Deprem kütahya
ilgili haberler
MTA diri fay haritasını güncelledi | 45 il ve 110 ilçe fay üstünde
19 Şubat 2023
/haber/mta-diri-fay-haritasini-guncelledi-45-il-ve-110-ilce-fay-ustunde-274490
Jeoloji Mühendisleri: 18 İl, 80 İlçe, 502 Köy Aktif Fay Hatları Üzerinde
25 Ocak 2020
/haber/jeoloji-muhendisleri-18-il-80-ilce-502-koy-aktif-fay-hatlari-uzerinde-219148
Kütahya Simav'da Deprem; 2 Ölü, 79 Yaralı
20 Mayıs 2011
/haber/kutahya-simav-da-deprem-2-olu-79-yarali-130108
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
MTA diri fay haritasını güncelledi | 45 il ve 110 ilçe fay üstünde
19 Şubat 2023
/haber/mta-diri-fay-haritasini-guncelledi-45-il-ve-110-ilce-fay-ustunde-274490
Jeoloji Mühendisleri: 18 İl, 80 İlçe, 502 Köy Aktif Fay Hatları Üzerinde
25 Ocak 2020
/haber/jeoloji-muhendisleri-18-il-80-ilce-502-koy-aktif-fay-hatlari-uzerinde-219148
Kütahya Simav'da Deprem; 2 Ölü, 79 Yaralı
20 Mayıs 2011
/haber/kutahya-simav-da-deprem-2-olu-79-yarali-130108
Sayfa Başına Git