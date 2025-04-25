Kütahya’da üçüncü deprem: İki ilçede okullar tatil edildi

Kütahya'nın Simav ilçesinde sabah saatlerinde iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; ilk iki deprem arka arkaya 07:23 ve 07:29'da meydana geldi. Büyüklükleri; 4,5 ve 3,9 olarak açıklanan depremin yerin 8,81 ve 11,61 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

İki depremden yaklaşık üç saat sonra 10.20'de yine merkez üssü Simav olan üçüncü deprem yaşandı. Büyüklüğü 4,6 olan depremin derinliğinin ise 12,17 km olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ise; 07.23'te meydana gelen ilk depremin büyüklüğünü 4,6, derinliğini 9,2 km olarak açıkladı. İkinci depremin büyüklüğünün 3,9, derinliğinin 6,2 km olduğunu belirten Kandilli; 10.20'deki depremin büyüklüğünü ise 4,8 olarak duyurdu. Derinliğinin de 5,5 km olduğunu belirtti.

Valilik iki ilçede okulların tatil olduğunu duyurdu

Üçüncü depremin ardından Kütahya Valiliği, Simav ilçe merkezi ile Pazarlar ilçesi ve bağlı köylerde eğitim- öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Vali Musa Işın ise; AA'ya yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun olmadığını, saha çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

İlk depremlerin ardından AA'ya değerlendirmede bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Panik oluşturucak bir durum yok" dedi.

Sözbilir, bölgede ana fayın kuzeye eğimli Simav Fayı olduğunu söyledi ve ekledi: "Bu depremlerin Simav Fayı'nın tavan bloğundaki küçük ölçekli sintetik faylanmalarla ilişkili olduğu kabul edilebilir. Bu kapsamda, küçük ölçekli artçı depremlerin belirli bir süre daha devam edeceği öngörülebilir. Panik oluşturacak bir durum yok."

MTA'nın haritasına göre ikinci derece riskli

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü’nün Ekim 2024’te güncellediği diri fay haritasına göre de; Kütahya ikinci derece risk taşıyan iller arasında yer alıyor. Şubat 2023 haritasında ise Kütahya'nın Simav ve Gediz ilçeleri fay hattı üzerinde bulunuyor.

Jeoloji Mühendisleri Odası, Elazığ Sivrice’de 24 Ocak 2020’de meydana gelen depremin ardından “Türkiye Diri Fay Haritası” üzerinden yaptıkları analizi kamuoyuyla paylaşmıştı.

Bu analizde; Aksaray, Bolu, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Erzurum, Maraş, Hatay, Hakkari, Muğla, Eskişehir, Kütahya, Bingöl’ün aralarında olduğu 18 il, 80’ini aşkın ilçe merkezi ve 502 köyün deprem üretme potansiyeli olan yüksek aktif fayların geçtiği hatlar üzerinde olduğu ifade edilmişti.

(RT)