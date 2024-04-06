Kütahya'da sayım bitti: CHP 571 oy farkla kazandı

31 Mart yerel seçimleri sonrası siyasi partilerden gelen itirazları görüşen Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yeniden sayım kararı verdiği Kütahya'da, bir kez daha CHP kazandı.

Kütahya Adliyesi’nde her iki partiden temsilcilerin de katılımıyla başlayan geçersiz oyların yeniden sayım işlemi, gece 03.00 sularında sona erdi.

549 sandıkta yeniden sayım işlemi sonrası CHP'li Eyüp Kahveci 40 bin 739 oyla, MHP'li rakibine 571 oy fark attı.

MHP'li Alim Işık, 40 bin 168 oy aldı.

Oy sayımını yerinde takip eden CHP’li vekiller, "Kütahya’nın zaferi ikinci kez tescillendi" dedi.

CHP'den Kütahya çıkarması

Öte yandan CHP’nin Bursa milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kayıhan Pala, Orhan Sarıbal; Eskişehir milletvekilleri Jale Nur Süllü, Utku Çakırözer, İbrahim Arslan; Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz ve CHP’li Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt oy sayım işlemini yerinde takip etti.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Kütahya’da CHP, 40 bin 712 oyla yüzde 29,69 oy oranına ulaşırken, MHP 40 bin 110 oyla yüzde 29,25 oy oranında kalmıştı. MHP, sonuca itiraz etmişti.

(VC)