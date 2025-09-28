ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 28 Eylül 2025 13:39
 ~ Son Güncelleme: 28 Eylül 2025 13:40
Kütahya'da 5,4 büyüklüğünde deprem: İstanbul’da da hissedildi

Deprem İstanbul, Bursa ve İzmir ile çevre illerde de hissedildi. AFAD, yaptığı açıklamada olumsuz bir durum bulunmadığını aktardı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: AA

Kütahya'nın Simav ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, İstanbul, Bursa ve İzmir ile çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sarsıntının 12.59'da gerçekleştiğini açıkladı.

Deprem, yaklaşık 8 kilometre derinlikte oldu.

İlçede 13.12'de 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Yerlikaya’dan ilk açıklama

13.12'de açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD'ın saha taramalarına başladığını duyurdu.

Yerlikaya, şunları ifade etti:

"Kütahya Simav’da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

AFAD’dan açıklama

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 12.59’da meydana gelen ve Uşak, Balıkesir, Bursa, Bilecik illerimizde de hissedilen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Deprem afad Ali Yerlikaya kütahya istanbul'da deprem
